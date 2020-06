Pocher fällt auf Tiefstwert, ProSieben siegt mit Nerds

© TVNOW / Stefan Gregorowuis

Nachdem sich RTL entschieden hat, "Pocher - Gefährlich ehrlich" fortzusetzen, meldet der sich mit der bislang schwächsten Quote zurück. Allerdings lief's für RTL zuvor schon sehr schwach. Vorne lag in der Primetime stattdessen ProSieben



19.06.2020 - 08:47 Uhr von Uwe Mantel 19.06.2020 - 08:47 Uhr

Vier Folgen von "Pocher - Gefährlich ehrlich" hatte RTL zunächst bestellt - und damit stark schwankende Quoten erzielt. Nach "Let's Dance" sah es gut aus, liefen zuvor allerdings nur Serien-Wiederholungen, mussten sich die Pochers mit einstelligen Marktanteilen zufrieden geben. Obwohl RTL auch in den nächsten Wochen keinen stärkeren Vorlauf zu bieten hat, entschied man sich, das Format fortzusetzen. Im nun erneut sehr schwachen Umfeld meldete sich "Pocher - Gefährlich ehrlich" nach der einwöchigen Pause dann auch prompt mit einem neuen Tiefstwert zurück.

So reichte es am Donnerstag nur noch für einen Marktanteil von 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 690.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch wenn die Sendung regelmäßig zu denen gehört, die sich durch zeitversetzte Nutzung im Nachhinein noch etwas verbessern: Das wird an den ernüchternden Zahlen nichts grundsätzliches mehr verändern. Verwunderlich ist das schwache Abschneiden aber wie erwähnt nicht, weil RTL sich auch zuvor schon mit seinen Serien-Wiederholungen sehr schwer tat: "Der Lehrer" kam um 20:15 Uhr nicht über 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, "Doctor's Diary" blieb danach sogar bei nur 7,0 Prozent hängen.

Marktanteils-Trend: Pocher - gefährlich ehrlich!



Um 20:15 Uhr lieferte sich RTL damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sat.1, wo "Lincoln Rhyme - Der Knochenjäger" den zweistelligen Marktanteil aus der vergangenen Woche nicht wiederholen konnte, aber mit 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem klar über dem Senderschnitt lag. "FBI: Special Crime Unit" hielt den Marktanteil im Anschluss ebenfalls bei 8,7 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt zog Sat.1 also an RTL vorbei. Mit alten Folgen von "Criminal Minds" ist inzwischen allerdings kein Blumentopf mehr zu gewinnen, die Marktanteile pendelten hier am späten Abend nur noch um die 6-Prozent-Marke.

Die Primetime-Marktführung in der Zielgruppe ging unterdessen erneut ganz klar an ProSieben, wo "The Beauty & The Nerd" das Quotenniveau der vergangenen Woche halten konnte: 12,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,19 Millionen Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Damit bleibt die neue Staffel ein schöner Erfolg für den Sender. Allerdings gelang es "red." im Anschluss nicht, die Zuschauer zu halten. Ab 22:33 Uhr sank der Marktanteil deutlich auf 8,7 Prozent, die Rankingshow-Wiederholung am späten Abend kam sogar nur auf 6,2 Prozent Marktanteil.

