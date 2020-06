"Pocher und Papa" beschert RTL zum Start den Tagessieg

© Screenshot RTL

Oliver Pocher und sein Vater haben mit ihrer neuen Show gute Quoten bei RTL geholt, kein anderes Format war am Freitag in der Zielgruppe erfolgreicher. Die neue Weltrekorde-Show in Sat.1 legte dagegen einen mauen Auftakt hin.



20.06.2020 - 08:55 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2020 - 08:55 Uhr

Schon wieder eine neue RTL-Show mit Oliver Pocher. Gemeinsam mit seinem Vater Gerhard reist der Comedian in verschiedene Länder und die beiden lernen so Menschen und Kultur kennen - und RTL schickt das ganze als "Pocher und Papa auf Reisen" auf Sendung. Zum Auftakt sah es bereits sehr gut aus: 1,99 Millionen Menschen schalteten ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte das Format 14,7 Prozent Marktanteil, die 1,08 Millionen Zuschauer in diesem Alter machten die Sendung zudem zum meistgesehenen Format am Freitag in dieser Altersklasse.

RTL setzte sich damit auch deutlich gegen die neue Sat.1-Show "Guinness World Records" durch, die es nur auf 570.000 junge Zuschauer und 7,7 Prozent Marktanteil brachte. Damit lag die Sendung immerhin auf Höhe des Senderschnitts aus dem Mai - der war aber auch ziemlich niedrig. Insgesamt sahen sich 1,18 Millionen Menschen die von Angelina Kirsch moderierte Rankingshow an.

Die Probleme wurden für Sat.1 am späten Abend dann sogar noch größer, "Genial daneben" erreichte ab 22:20 Uhr nur noch 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die aktuelle Staffel ist damit weiterhin eine große Enttäuschung. Bei RTL erwies es sich als gute Idee, im Anschluss an die neue Reise-Show die Doku "Absolut Oliver Pocher" zu zeigen, die sich bei guten 14,9 Prozent Marktanteil hielt. Am späten Abend kletterte das "Nachtjournal" sogar noch auf bis 18,2 Prozent nach oben.





Am Nachmittag beendete übrigens "Hensslers Countdown" seine beste Woche seit Mitte März. So reichte es mit der letzten neuen Folge der Woche zu 9,6 Prozent Marktanteil, im Wochenschnitt kam die Sendung auf 9,3 Prozent. Das veränderte Vorprogramm hat der Kochsendung also sehr gut getan, eine Woche zuvor waren nur 5,9 Prozent drin. Noch ist Steffen Henssler mit den Werten zwar nicht im grünen Bereich, die Richtung aber stimmt.

