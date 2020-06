Erster Wunsch-"Tatort" setzt sich bei Jung und Alt durch

© BR/Bavaria Film/Erika Hauri

Während der Sommerpause können die "Tatort"-Fans in diesem Jahr abstimmen, welche Fälle noch einmal wiederholt werden. Das kam zum Auftakt gut an: Ein alter Münchner Fall setzte sich bei Jung und Alt gleichermaßen an die Spitze.



22.06.2020 - 08:36 Uhr von Alexander Krei 22.06.2020 - 08:36 Uhr

Mit 6,52 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 24,4 Prozent war die "Tagesschau" im Ersten die meistgesehene Sendung des Tages und auch beim jungen Publikum setzten sich die ARD-Nachrichten um 20 Uhr mit 22,5 Prozent Marktanteil an die Spitze der Quotencharts. Das Erste dominierte aber auch in der Primtime das Geschehen - und das, obwohl lediglich eine alte "Tatort"-Folge zu sehen war. Der erste Wunsch-"Tatort", ein 17 Jahre alter Münchner Fall, lockte 6,35 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und hielt den Marktanteil bei starken 21,2 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete der Krimi bei 1,26 Millionen Zuschauern, die für einen Marktanteil von 15,1 Prozent sorgten. Hier tat sich Sat.1 als größter Verfolger hervor: Der Sender punktete mit dem Spielfilm "Der Marsianer" und erzielte gute 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe auch "Contargion" am späten Abend zweistellig unterwegs war. ProSieben und Sat.1 verpassten diese Marke hingegen knapp: Während "Ich - Einfach unverbesserlich" bei RTL auf 9,5 Prozent kam, erreichte "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" bei ProSieben im Schnitt 9,8 Prozent.

Beim Gesamtpublikum wiederum belegte das ZDF um 20:15 Uhr den zweiten Rang: 3,93 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,1 Prozent waren für einen alten "Rosamunde Pilcher"-Streifen drin. Beim jungen Publikum spielte der Sender mit nur 3,9 Prozent dagegen allenfalls eine Nebenrolle. Das anschließende "heute-journal" steigerte sich jedoch auf stolze 9,3 Prozent - und war auch insgesamt mit 4,90 Millionen Zuschauern sowie 17,5 Prozent Marktanteil ungleich gefragter als die Schmonzette zuvor.

Zu diesem Zeitpunkt hatte auch Das Erste das Nachsehen: Nur 2,57 Millionen Zuschauer sowie 10,9 Prozent Marktanteil waren für "Kommissar Van der Valk" drin. Doch das ZDF konnte das starke Niveau ebenfalls nicht halten und fiel mit "Der Kommissar und das Meer" um 22:15 Uhr auf 2,11 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,0 Prozent zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil auf 3,1 Prozent, "Kommissar Van der Valk" machte seine Sache mit 4,1 Prozent trotz des erfolgreichen "Tatort"-Vorlaufs kaum besser.

