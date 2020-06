"Laura & Der Wendler" startet super, "WWM" gibt nach

© TVNow

Viele mögen die Liebesgeschichte von Laura Müller und Michael Wendler bespötteln - doch das Interesse an ihnen ist unbestreitbar groß. Ihre Hochzeits-Dokusoap startete mit fast 10 Prozent Marktanteil. Vorne lag WWM - aber auf absteigendem Ast



23.06.2020 - 08:50 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2020 - 08:50 Uhr

Die Entscheidung, die Dokusoap "Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet" nicht allein TV Now zu überlassen bzw. sie im klassischen Fernsehen nur irgendwo auf nächtlichen Sendeplätzen zu versenden, macht sich bezahlt: Zum Auftakt holte Vox damit um 20:15 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,38 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 5,1 Prozent.

"Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss allerdings nicht halten, immerhin solide 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber noch drin. "Mein Traumhaus am Meer" floppte am späten Abend dann allerdings mit nur 5,2 Prozent Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Der Primetime-Sieg in der Zielgruppe ging unterdessen auch an diesem Montag an "Wer wird Millionär" - allerdings lässt das Interesse an den Wiederholungen der Millionen-Gewinner doch spürbar nach. Hatte die erste Millionen-Gewinner-Folge noch stolze 18,5 Prozent Marktanteil erzielen können, reichte es nun nur noch für 12,1 Prozent. 3,37 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamptublikum entsprach.

Beim Gesamtpublikum sortierte sich RTL damit um 20:15 Uhr hinter dem ZDF ein, wo die Wiederholung des Films "Die Muse des Mörders" 4,43 Millionen Zuschauer sehen wollten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei guten 16,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,3 Prozent Marktanteil erzielt. Zufrieden sein kann man auch beim Ersten, wo die zweite Folge von "Wo unser Wetter entsteht - Die Alpen" mit 3,24 Millionen Zuschauern die Reichweite der Vorwoche in etwa halten konnte. Weil insgesamt die TV-Nutzung an diesem sommerlichen Abend deutlich niedriger war, zogen die Marktanteile noch auf 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Frank Plasberg talkte im Anschluss vor 3,04 Millionen Zuschauern und erreichte einen Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

