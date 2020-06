Tagessieg für "GZSZ", "Nachtschwestern" weiter schwach

© TVNOW/Ruprecht Stempell

"Gute Zeiten Schlechte Zeiten" ("GZSZ") ist am Dienstag das erfolgreichste Format in der Zielgruppe gewesen, danach ging es für RTL aber steil bergab. Der gesamte Abend lief einstellig, das hatte auch spürbare Auswirkungen auf den Tagesmarktanteil.



24.06.2020 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2020 - 09:10 Uhr

Die RTL-Serie "Nachtschwestern" schafft weiterhin nicht den Sprung über den Senderschnitt. Auch in dieser Woche sahen nur 620.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zu, das hatte schwache 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,67 Millionen. Eine alte Folge "Jenny - Echt gerecht" fiel danach sogar noch auf 6,7 Prozent und zwei "Take Me Out"-Wiederholungen taten sich mit 6,3 und 9,5 Prozent ebenfalls schwer.

Bei so durchwachsenen Primetime-Quoten ist es kein Wunder, dass am Dienstag auch der Tagesmarktanteil von RTL nur bei 9,0 Prozent lag, damit hielt man sich nur knapp vor ProSieben (8,8 Prozent). Dass es nicht noch weniger war, lag am starken Vorabend. "GZSZ" erreichte dort 1,01 Millionen junge Zuschauer - mehr als alle anderen Formate am Dienstag. Der Marktanteil betrug starke 18,6 Prozent. Insgesamt sahen 2,62 Millionen Menschen zu. Und auch "Alles was zählt" war davor mit 15,3 Prozent erfolgreich unterwegs.

Während "GZSZ" also den Tagessieg in der Zielgruppe einfuhr, lag insgesamt Das Erste vorn. 4,75 Millionen Menschen sahen sich dort eine neue Ausgabe "In aller Freundschaft" um 21:20 Uhr an, das entsprach 17,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Eine alte Folge von "Um Himmels Willen" erreichte zuvor noch 3,48 Millionen Zuschauer und 13,2 Prozent. Das "ARD-Extra" zur Corona-Lage kam ab 20:15 Uhr im Schnitt übrigens auf 3,64 Millionen Zuschauer und damit auf weniger als die "Tagesschau", die noch von 4,20 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit insgesamt 14,4 Prozent Marktanteil und 10,9 Prozent bei den jungen Zuschauern kann man beim Sender aber sehr zufrieden sein.





Das ZDF schwächelte im Gegensatz dazu in der Primetime. Den "Nestlé-Report" sahen sich lediglich 2,30 Millionen Menschen an, damit blieben die Mainzer bei 8,7 Prozent Marktanteil hängen. Sowohl die Vorabend-Krimis als auch "Frontal 21" im Anschluss hatten mehr Zuschauer. Das Magazin erreichte 2,76 Millionen Zuschauer und 10,0 Prozent. Stärkstes ZDF-Format war am Dienstag das "heute journal" mit 3,86 Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent. "Markus Lanz" erzielte am späten Abend auch bei den 14- bis 49-Jährigen einen zweistelligen Wert - exakt 10,0 Prozent waren drin. Insgesamt erreichte die Talkshow 14,8 Prozent.

