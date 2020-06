Kabel Eins punktet mit "Simpsons"-Film, Nitro stark

© Twentieth Century Fox

Eigentlich sind die "Simpsons" bei ProSieben zu sehen, der Film aus dem Jahr 2007 sorgte nun aber bei Kabel Eins für gute Quoten. Zur gleichen Zeit drehte Nitro mit "James Bond" mächtig auf. Am Ende des Tages lagen beide Sender gar nicht so weit voneinander entfernt.



24.06.2020 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2020 - 09:28 Uhr

Seit Jahren sind die "Simpsons" eine Konstante im Programm von ProSieben. Und auch wenn die Quoten schwanken und insbesondere die neuen Folgen in der Primetime längst keine Bäume mehr ausreißen: ProSieben ohne die "Simpsons" ist schlicht nicht vorstellbar. Der Film über Homer & Co, der 2007 in die Kinos gekommen ist, erzielte beim Sender zuletzt in der Primetime aber nur noch schwache Quoten, daher zeigte man ihn seit 2018 auch nur noch an ausgewählten Tagen in der Daytime. Nun hat "Die Simpsons - Der Film" es bei Kabel Eins zurück in die Primetime geschafft.

Die Quoten können sich für den Sender durchaus sehen lassen. Zwar lag die Gesamt-Reichweite bei nur 600.000, davon waren aber immerhin 450.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der werberelevanten Zielgruppe waren damit 6,3 Prozent Marktanteil drin - der Film lag damit über dem Senderschnitt von Kabel Eins. Danach hatte man aber größere Probleme: "Eraser" fiel auf 4,5 Prozent Marktanteil zurück. Am Vorabend verpassten "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" ebenfalls die Marke von 5,0 Prozent.

Das ist auch der Grund, weshalb Kabel Eins am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,9 Prozent hängen blieb und damit der schwächste der großen acht Sender war. Gar nicht mehr so weit entfernt war Nitro, das auf 4,1 Prozent kam. In der Primetime kam "James Bond 007: Sag niemals nie" dort auf 1,15 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das sehr guten 4,8 Prozent. Danach hielt sich "From Paris with Love" ebenfalls bei starken 4,7 Prozent. Hinzu kommt eine starke Daytime bei Nitro: "Hör mal wer da hämmert" erreichte am Vorabend bis zu 5,8 Prozent, "M.A.S.H." kam direkt zuvor noch auf 6,3 Prozent. Zwischen 7:25 und 19:48 Uhr lag man bei konstant mehr als 2,0 Prozent - teilweise war deutlich mehr drin.





Doch noch einmal kurz zurück zu den "Simpsons", die am Dienstag auch bei ProSieben und ProSieben Maxx zu sehen waren. Mit 9,3 und 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für die beiden Folgen am ProSieben-Vorabend recht solide. In diesem Jahr kommen die vorabendlichen Folgen der Zeichentrickserie bei ProSieben auf durchschnittlich 9,2 Prozent. Bei ProSieben Maxx schwankten drei alte Episoden abends zwischen Marktanteilen in Höhe von 1,1 und 1,5 Prozent.

