"K1 Magazin" mit höchstem Marktanteil seit sieben Jahren

Das "K1 Magazin" war am Donnerstag mit fast zehn Prozent Marktanteil so erfolgreich wie seit vielen Jahren nicht mehr - und das, obwohl "Achtung Abzocke" zuvor ein Staffel-Tief hinnehmen musste. Auch tagsüber lief es für den Sender gut.



03.07.2020 - 08:36 Uhr von Alexander Krei 03.07.2020 - 08:36 Uhr

Kabel Eins hat am Donnerstagabend einen überraschenden Quoten-Erfolg feiern können - und zwar mit dem "K1 Magazin". Die Sendung verzeichnete ab 22:12 Uhr im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer und damit fast 200.000 mehr als das im Vorfeld gezeigte "Achtung Abzocke". In der Zielgruppe zog der Marktanteil des Magazins auf starke 9,7 Prozent an - das war der beste Wert seit fast sieben Jahren und reichte, um RTL und Sat.1 hinter sich zu lassen.

An einer besonderen Stärke des Vorprogramms lag der Erfolg nicht, denn "Achtung Abzocke" schlug sich im Vorfeld zwar gut, musste mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen. Erstaunlich auch, dass "Abenteuer Leben Spezial" im weiteren Verlauf des Abends wiederum nicht vom "K1 Magazin" profitierte und stattdessen auf mäßige 4,7 Prozent zurückfiel. Gut fuhr Kabel Eins dagegen am Vorabend mit "Abenteuer Leben täglich", das mit 7,3 Prozent Marktanteil überzeugte.

Im Vorfeld konnte sich der Sender auch auf seine Serien-Wiederholungen verlassen. So verzeichnete "Hawaii Five-0" um kurz nach 14 Uhr sehr gute 8,0 Prozent Marktanteil, später erreichte "Navy CIS" noch 7,8 Prozent sowie insgesamt 590.000 Zuschauer. Entsprechend zufrieden kann man in Unterföhring auch mit dem Tagesmarktanteil sein, der sich auf überzeugende 5,8 Prozent in der Zielgruppe belief. Zum Vergleich: RTLzwei brachte es am Donnerstag auf nur 5,0 Prozent und lag somit ein ganzes Stück hinter Kabel Eins.

Allerdings kommen auch von RTLzwei gute Nachrichten: Nachdem der Sender kurzerhand die "Frauentausch"-Wiederholungen gestrichen hat, machte "Hartes Deutschland" seine Sache um 20:15 Uhr mit 700.000 Zuschauern und 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe spürbar besser. Der Sender lag damit auf Augenhöhe mit dem Vox-Film "How to be Single", der mit 5,9 Prozent deutlich schwächer lief als die Filme der vergangenen Wochen. Am späten Abend kam "American Ultra" zudem nicht über 5,1 Prozent hinaus.

