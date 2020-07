Starker Auftakt in die letzte Formel-1-Saison für RTL

© TVNOW / Lukas Gorys

Trotz des Geisterrennens erwies sich die Formel 1 am Sonntag als quotenstarkes Zugpferd für RTL. Der Sender lockte am Nachmittag weit mehr als vier Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Aber auch Sky war parallel dazu sehr erfolgreich.



06.07.2020 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 06.07.2020 - 09:09 Uhr

Wegen Corona ist die Formel 1 am Wochenende mit einiger Verspätung in die neue Saison gestartet - es ist die vorerst letzte, die bei RTL zu sehen ist. Der Blick auf die Quoten zeigt, dass der Kölner Sender die Rennen schmerzlich vermissen wird, immerhin zählte die Live-Übertragung am Sonntag nach "Tatort", "Tagesschau" und "heute-journal" die meisten Zuschauer. Durchschnittltich 4,48 Millionen Zuschauer verfolgten den ersten Grand Prix des Jahres, der den RTL-Marktanteil damit auf hervorragende 28,0 Prozent trieb.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Große Preis von Österreich seine Reichweite somit leicht steigern. Und auch in der Zielgruppe lief es prächtig: 1,21 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen hier einem Marktanteil von 27,1 Prozent. Parallel dazu erfreute sich aber auch die Sky-Übertragung großer Beliebtheit: Mit 590.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 6,0 Prozent startete der Pay-TV-Sender ebenfalls überaus erfolgreich in die neue Formel-1-Saison.

Mit der Rennserie im Rücken konnte unterdessen auch "Explosiv - Weekend" bei RTL kräftig zulegen. Nachdem die Highlights noch auf stolze 21,6 Prozent Marktanteil kamen, schlug sich das Magazin mit 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr ordentlich - für "Explosiv - Weekend" war das zugleich der beste Wert seit vorigem November. Insgesamt blieben 1,53 Millionen Zuschauer.

Noch besser sah es für "Exclusiv - Weekend" aus, das auf 2,13 Millionen Zuschauer sowie 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Zudem sorgte "RTL aktuell" für starke Quoten: Die Nachrichten erreichten 3,84 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 19,0 Prozent - umso bitterer, dass "Vermisst" die starken Quoten nicht für sich zu nutzen wusste. Für eine alte Folge waren danach am Vorabend nur noch 9,8 Prozent in der Zielgruppe drin.

