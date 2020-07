Guter Start für neue Rütter-Helden, Live-Hochzeit floppt

© RTLzwei

Die neue Vox-Sendung "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" hat am Samstag einen überzeugenden Start hingelegt. Ganz anders dagegen die Lage bei RTLzwei: Dort erreichte "Deine Hochzeit - Live!" in der Primetime nur ein kleines Publikum.



12.07.2020 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 12.07.2020 - 08:48 Uhr

Heiraten ist in Corona-Zeiten etwas Ungewöhnliches - erst recht, wenn das Fernsehen dabei ist. RTLzwei zeigte am Samstagabend sogar gleich zwei Ja-Worte zur besten Sendezeit, doch das große Interesse daran blieb aus. Lediglich 430.000 Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für "Deine Hochzeit - Live!" begeistern, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 1,7 Prozent lag. Damit lag RTLzwei noch hinter kleineren Sendern wie Super RTL. Und auch in der Zielgruppe konnte die neue Sendung nichts reißen: Mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war für die Premiere nicht drin.

Besser schlug sich da schon Vox, wo mit dem Spielfilm "Midnight Sun - Alles für dich" um 20:15 Uhr immerhin 850.000 Zuschauer erreicht werden konnten. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei unspektakulären 6,6 Prozent. Ungleich erfolgreicher lief es für den Sender jedoch am Vorabend, wo "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" mit 1,13 Millionen Zuschauern sowie 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen überzeugenden Start hinlegte. Zuvor punkteten bereits "Der Hundeprofi" und "hundkatzemaus" mit Werten von 10,0 und 8,8 Prozent.

Bei Super RTL kann man, wie erwähnt, ebenfalls zufrieden sein: 590.000 Zuschauer lachten dort über den Zeichentrick-Klassiker "Werner - Beinhart" - und insbesondere in der Zielgruppe lief es prächtig. Der Marktanteil zog hier nämlich auf sehr starke 5,4 Prozent an, sodass Super RTL nicht nur RTLzwei, sondern auch Kabel Eins überholte. Ebenfalls stark war ZDFneo, wo der Katastrophenfilm "2012" stolze 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum einfuhr. Insgesamt schalteten 990.000 Zuschauer ein.

Für "8 Tage" lief es danach jedoch erneut nicht gut: Zwar lag der Marktanteil der ersten Folge nach "2012" immerhin noch bei 1,0 Prozent, doch nach Mitternacht waren bei den 14- bis 49-Jährigen gerade mal noch 0,1 Prozent drin. Die Gesamt-Reichweite lag zu diesem Zeitpunkt bei 70.000 Zuschauern. Weil es tagsüber durchweg gut lief, war ZDFneo bei den jungen Zuschauern mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent am Samstag letztlich allerdings genauso erfolgreich wie Nitro.

