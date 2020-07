"ZDFzeit": Royals sorgen mal wieder für steigende Quoten

In den zurückliegenden Wochen lag "ZDFzeit" teilweise bei weniger als zwei Millionen Zuschauern, mit den Royals als Thema ging es nun wieder deutlich aufwärts. Dabei hilft auch, dass im Ersten derzeit nur Wiederholungen der Serien zu sehen sind.

Es ist ein Phänomen, das man in regelmäßigen Abständen bewundern kann. Wenn es in "ZDFzeit" um Königsfamilien geht, ziehen Reichweiten und Marktanteile in aller Regel an. So auch in dieser Woche, als man sich den schwedischen Royals widmete. Prompt sahen 3,13 Millionen Menschen zu, das waren rund 800.000 mehr als noch vor einer Woche. Anfang und Mitte Juni sahen teilweise sogar weniger als zwei Millionen Menschen zu. Der Marktanteil lag in dieser Woche bei 11,3 Prozent - für "ZDFzeit"-Verhältnisse ein guter Wert.

Die Reihe erzielte damit am Dienstag übrigens die höchste Zuschauerzahl seit Mitte April. Damals beschäftigte man sich in zwei Ausgaben mit Elizabeth II. und dem "Leben für die Krone", beide Ausgaben erreichten damals mehr als drei Millionen Zuschauer. Die erfolgreichste "ZDFzeit"-Folge des Jahres lief im Februar. Thema damals: "Ärger im Buckingham Palace". Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für die Reihe in dieser Woche übrigens 6,5 Prozent Marktanteil drin.

Geholfen hat dem ZDF sicherlich auch die Tatsache, dass Das Erste derzeit nur Wiederholungen seiner Serien zeigt. Vor allem "Um Himmels Willen" zeigte sich um 20:15 Uhr vergleichsweise schwach. 3,24 Millionen Zuschauer entsprachen hier 11,7 Prozent Marktanteil. "In aller Freundschaft" steigerte sich danach immerhin noch auf 3,53 Millionen Zuschauer und 12,8 Prozent. Und auch "Report München" und die "Tagesthemen" lagen im Anschluss mit 11,2 und 12,8 Prozent im zweistelligen Marktanteils-Bereich.





Im ZDF verlor "Frontal 21" im Vergleich zu "ZDFzeit" rund eine Million Zuschauer, mit einer Reichweite von 2,14 Millionen waren nur 7,7 Prozent Marktanteil drin. Das "heute journal" steigerte sich danach wieder auf 3,31 Millionen und 12,9 Prozent, die Late Prime hatte es dann aber wieder schwer. "Die Anstalt" unterhielt 1,71 Millionen Zuschauer, damit waren 8,6 bei allen und 6,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern drin. "Leschs Kosmos" verzeichnete ab kurz nach 23 Uhr noch 1,22 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.