"Gefragt - gejagt" gewinnt zuschauerarmen Abend

Eine XXL-Ausgabe der ARD-Quizshow "Gefragt - gejagt" hat sich sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen den Primetime-Sieg gesichert. Vor allem beim jungen Publikum reichten dazu erstaunlich wenig Zuschauer.



19.07.2020 - 08:45 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2020 - 08:45 Uhr

3,93 Millionen Menschen haben sich am Samstagabend die Primetime-Ausgabe von "Gefragt - gejagt" im Ersten angesehen, kein anderes Format kam nach 20:15 Uhr auf eine höhere Reichweite. Lediglich die "Tagesschau" verzeichnete kurz zuvor noch 4,38 Millionen Zuschauer. Alexander Bommes holte damit für Das Erste sehr gute 18,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Quizshow mit 730.000 Zuschauern den Tagessieg - an der Reichweite lässt sich aber schon ablesen, dass die Konkurrenz recht schwach unterwegs war. 14,0 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.

Erster Verfolger von "Gefragt - gejagt" in der Zielgruppe war ProSieben, das mit dem Film "I Feel Pretty" auf 600.000 junge Zuschauer und 11,6 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten 890.000 Menschen ein. "Die Jones - Spione von nebenan" wollten danach insgesamt nur noch eine halbe Million Menschen sehen, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe sackte auf 6,6 Prozent ab. Das, und viele einstellige Marktanteil in der Daytime, sorgten dafür, dass ProSieben letztlich nur bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,8 Prozent landete. Das Erste war mit 7,8 Prozent gar nicht mehr so weit entfernt. Beim Gesamtpublikum setzte sich Alexander Bommes gegen das ZDF durch. Mit einem alten Film der "Kommissarin Lucas"-Reihe verzeichneten die Mainzer 3,82 Millionen Zuschauer und 17,1 Prozent Marktanteil. "Die Chefin" kam danach noch auf 3,35 Millionen Zuschauer und 14,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF mit 6,0 und 6,3 Prozent Marktanteil sehr deutlich hinter der Quizshow im Ersten. Aufgrund der besseren Daytime landete das ZDF am Ende mit 12,0 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum aber dennoch vor dem Ersten, das 11,3 Prozent erzielte.

