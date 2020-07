Formel-1-Quali meistgesehene RTL-Sendung am Samstag

© Red Bull Content Pool / Getty Images

Mit dem Formel-1-Qualifying aus Ungarn verzeichnete RTL am Nachmittag nicht nur mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, sondern auch die höchsten Reichweiten am Samstag. In der Primetime musste man kleinere Brötchen backen.



19.07.2020 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2020 - 09:06 Uhr

RTL hat mit dem Qualifying der Formel 1 aus Ungarn starke Quoten eingefahren. 2,22 Millionen Menschen sahen sich Hamilton, Vettel & Co. an, das sorgte schon beim Gesamtpublikum für starke 21,9 Prozent Marktanteil. Noch einen Hauch besser lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, hier wurden 22,0 Prozent gemessen. 570.000 Menschen waren im werberelevanten Alter. Durch Sky kamen noch einmal insgesamt 220.000 Zuschauer dazu, der Pay-TV-Sender holte sich damit beim jungen Publikum 3,3 Prozent Marktanteil.

Die Formel 1 war damit auch der Reichweitensieger am Samstag im RTL-Programm, keine andere Sendung der Kölner hatte mehr Zuschauer. In der Primetime kamen "Die größten Fernsehmomente der Welt" mit 560.000 jungen Zuschauern trotzdem auf 11,3 Prozent Marktanteil - mit einer solchen Reichweite ist ein zweistelliger Marktanteil sonst eher nicht so häufig drin. Am Samstag war die gesamte TV-Nutzung aber relativ gering. Insgesamt schalteten 1,35 Millionen Menschen die Rankingshow ein.

Bei Vox lief der Vorabend besser als die Primetime: "Hundkatzemaus" und "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" verzeichneten insgesamt 720.000 und 840.000 Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit 8,6 und 9,3 Prozent drin. Und auch eine alte "Hundeprofi"-Folge holte zuvor schon gute 9,0 Prozent. Dadurch kam Vox auf einen erfreulichen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent - die Primetime hat diesen Wert noch nach unten gedrückt. Mit dem Film "Der Kaufhaus Cop 2" waren nämlich nur 5,2 Prozent drin, knapp eine halbe Million Menschen sahen zu.





Vox lag am Samstag aber auch vor Sat.1, das nur 6,4 Prozent Tagesmarktanteil verzeichnete. Das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" lief mit 4,9 Prozent Marktanteil zwar wie gehabt schlecht, dennoch war es der höchste Wert für das Magazin seit mehr als einem Jahr. An diesem Samstag versagte in Sat.1 aber auch die Primetime, "The Lego Ninjago Movie" erreichte lediglich 590.000 Zuschauer, 290.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Damit erzielte Sat.1 nur 5,7 Prozent Marktanteil. "Daredevil" steigerte sich danach zu wenig, 6,2 Prozent wurden gemessen.

Teilen