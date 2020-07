RTLzwei schließt die Woche mit guten Quoten ab

© RTLzwei

RTLzwei hat in den vergangenen Wochen und Monaten viele Rückschläge hinnehmen müssen, am Sonntag landete man dank guter Quoten aber recht deutlich vor Vox und Kabel Eins. Vor allem in die Primetime brillierte.



20.07.2020

Mit 6,2 Prozent Tagesmarktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hat RTLzwei am Sonntag gute Quoten eingefahren. Dabei schwankten die Werte in der Daytime sehr stark: Vier Folgen der "Schnäppchenhäuser" holten zwischen 4,4 und 6,5 Prozent. Die "Pop-Giganten" erreichten in direkter Konkurrenz zur Formel 1 nur 2,4 Prozent, dafür steigerte sich "Mein neuer Alter" danach auf viel bessere 7,2 Prozent. Und auch "Grip" lag bei zufriedenstellenden 5,9 Prozent.

Wirklich aufdrehen konnte RTLzwei am Sonntag aber in der Primetime. Mit "The Green Mile" unterhielt man 1,03 Millionen Menschen, in der Zielgruppe entsprach das 8,8 Prozent Marktanteil. Und auch "Puls" hielt sich ab Mitternacht noch bei sehr guten 7,4 Prozent. Und so landete RTLzwei letztlich bei einem Tagesmarktanteil, der deutlich über dem Durchschnittswert der vergangenen Monate lag.

Vox musste am Sonntag deutlich kleinere Brötchen backen und erzielte nur 5,6 Prozent Tagesmarktanteil, vor allem die Primetime lief desolat. Eine Wiederholung von "Promi Shopping Queen" erreichte nur 550.000 Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährige machte das 3,6 Prozent Marktanteil aus. Da ist es schon ein kleines Wunder, dass sich "Prominent!" danach auf sehr gute 9,2 Prozent steigern konnte.





Kabel Eins ist am Sonntag mit 4,7 Prozent Tagesmarktanteil der schwächste der acht großen Sender gewesen. Zwei Ausgaben der "Spektakulärsten Kriminalfälle" kamen ab 20:15 Uhr auf 4,7 und 5,0 Prozent, "Mein Lokal, Dein Lokal" schwankte ab dem Nachmittag zwischen 2,6 und 9,1 Prozent. Und auch davor sah es nicht sonderlich gut aus, "Abenteuer Leben Spezial" erreichte ganz schwache 2,7 Prozent Marktanteil.

