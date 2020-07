"Straßencops" helfen RTLzwei nachmittags nicht weiter

© RTL II

Große Löcher am Nachmittag, ein schwächelnder Vorabend und eine miese Primetime: Die Probleme für RTLzwei reißen nicht ab. Aber auch Sat.1 konnte am Montag nicht glänzen, ganz im Gegensatz zu Kabel Eins.



21.07.2020 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 21.07.2020 - 09:23 Uhr

An dieses Bild hat man sich in den vergangenen Wochen schon fast gewöhnt: Mit nur 3,8 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe lag RTLzwei am Montag weit abgehängt hinter allen anderen großen Sendern. Großes Problem ist und bleibt der Nachmittag, nach dem vorzeitigen Ende von "Love Island" konnten dort auch die "Straßencops" nun zum Start erst einmal nichts reißen. Nur 100.000 Menschen sahen zu, in der Zielgruppe entsprach das 2,1 Prozent Marktanteil.

In der Primetime holten zudem alten Folgen von "Die Schnäppchenhäuser" und "Die Bauretter" jeweils nur 4,0 Prozent. Hinzu kommt, dass am Montag auch die Vorabend-Serien schwächelten. "Köln 50667" landete bei 5,2 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" erreichte 5,4 Prozent. Beide Serien kamen zudem auf weniger als eine halbe Million Zuschauer. RTLzwei lag so auch weit hinter Kabel Eins, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent kam. Vor allem die US-Serien in der Daytime punkteten hier, so erreichte "Hawaii Five-0" beispielsweise sehr gute 9,9 Prozent.

Ebenfalls nicht zufrieden sein kann Sat.1, das am Montag bei 7,4 Prozent Tagesmarktanteil hängen blieb und sich damit in den Charts auf Platz fünf wiederfindet. Während die "Klinik am Südring" nachmittags mit 14,8 Prozent brillierte und auch das "Frühstücksfernsehen" tolle 14,6 Prozent holte, sah es in der Primetime zappenduster aus. "111 haarsträubende Hobbys" unterhielt weniger als eine Million Zuschauer, das hatte haarsträubende 5,8 Prozent Marktanteil zur Folge. "Akte" versagte danach mit nur 4,7 Prozent.





Bei ProSieben Maxx meldete sich unterdessen "The Flash" mit überschaubaren Quoten zurück. 170.000 Menschen schalteten ab 20:15 Uhr ein, in der Zielgruppe entsprach das 1,3 Prozent. Eine neue Folge von "Legends of Tomorrow" kam danach nur noch auf 0,8 Prozent, die Reichweite ging auf 120.000 zurück. "The Orville" steigerte sich ab 22 Uhr zwar wieder auf 210.000 Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit aber trotzdem nur 1,1 Prozent drin. Noch ist der Serienabend für den Spartensender also kein Erfolg.

