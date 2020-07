Höhenflug beendet: Pocher fällt in die Einstelligkeit zurück

© TVNOW / Stefan Gregorowuis

Der Quoten-Höhenflug war nur von kurzer Dauer: Nach den starken Zahlen der Vorwoche fiel "Pocher - Gefährlich ehrlich" bei RTL in dieser Woche wieder in den einstelligen Bereich. Die alten Serien-Folgen machten den Sender zuvor zum Marktführer.



24.07.2020 - 08:37 Uhr von Alexander Krei 24.07.2020 - 08:37 Uhr

Einen überrarschend kräftigen Satz machten vor einer Woche die Quoten von "Pocher - Gefährlich ehrlich" bei RTL. Mehr als 15 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe, nachträglich wurde dieser Wert gar auf über 16 Prozent nach oben korrigiert. Doch in dieser Woche fiel die Late-Night-Show mit Oliver Pocher wieder auf ihr Normal-Niveau zurück - sodass unterm Strich wieder nur ein einstelliger Marktanteil drin war.

Lediglich 9,6 Prozent waren um 23:06 Uhr für die Pocher-Show drin, insgesamt schalteten nur 740.000 Zuschauer ein und damit über 400.000 weniger als zuletzt. "Pocher - Gefährlich ehrlich" war damit das einzige RTL-Format, das am Donnerstagabend weniger als zehn Prozent verzeichnete: Sowohl die beiden "Lehrer"-Folgen als auch "Doctor's Diary" bewegten sich im Vorfeld mit alten Folgen bei Werten zwischen 10,9 und 11,7 Prozent.

Zuschauer-Trend: Pocher - gefährlich ehrlich!



Das "Nachtjournal" kam im Anschluss an Pocher sogar auf 14,1 Prozent in der Zielgruppe und sorgte damit noch einmal für gute Quoten zum Ende des Tages. In der Primetime war die Konkurrenz derweil überschaubar - und zumindest mit Blick auf die Zielgruppe durchweg einstellig. Vox kam mit dem Spielfilm "G.I. Joe: Die Abrechnung" auf 9,1 Prozent Marktanteil, die beiden Sat.1-Serien "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" und "FBI: Special Crime Unit" erzielten 8,5 beziehungsweise 7,8 Prozent.

Wenig zu holen gab es für ProSieben, wo die Rankingshow "Die Besten" gerade mal noch 780.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und schwache 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Die Wiederholung des Show-Neustarts "Wer sieht das denn?!" geriet im Anschluss mit nur 5,5 Prozent sogar völlig unter die Räder.

