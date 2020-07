Rosins Corona-Staffel startet gut, aber RTLzwei dreht auf

© Kabel Eins/Willi Weber

Die erste Corona-Rettung bei "Rosins Restaurants" hat für gute Quoten bei Kabel Eins gesorgt - in der Zielgruppe war die Dokusoap so erfolgreich wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Noch viel stärker war jedoch "Hartes Deutschland" bei RTLzwei.



24.07.2020 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 24.07.2020 - 09:09 Uhr

In Zeiten von Corona kann es nicht schaden, einen Restaurant-Retter im Programm zu haben - dachte man sich auch bei Kabel Eins und schickte Frank Rosin durchs Land, um Gastronomen unter die Arme zu greifen, die unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden haben. Das hat zumindest den Quoten geholfen: Zwar blieb "Rosins Restaurants" bei der Rückkehr am Donnerstagabend weit von einstigen Spitzenwerten entfernt, doch die erste "Jetzt erst recht!"-Folge bewegte sich zumindest über dem Senderschnitt.

360.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Dokusoap auf gute 5,5 Prozent. Für "Rosins Restaurants", das zuletzt eher mäßig lief, war das der beste Wert seit fast einem Jahr. Insgesamt schalteten 720.000 Zuschauer ein. Gut für Kabel Eins: Dem "K1 Magazin" gelang es danach, fast alle Zuschauer zu halten und den Marktanteil auf 5,8 Prozent auszubauen. Erst als später "Die spektakulärsten Kriminalfälle" folgten, ging der Wert auf ziemlich dürftige 3,1 Prozent zurück.

Ungleich besser als für Kabel Eins verlief der Abend jedoch für RTLzwei. Mit "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" verzeichnete der Sender um 20:15 Uhr durchschnittlich 1,01 Millionen Zuschauer und einen richtig guten Marktanteil von 9,0 Prozent. "Das Messie-Team" sorgte im weiteren Verlauf des Abends zudem für 9,1 Prozent in der Zielgruppe. Mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent landete RTLzwei zudem auf dem fünften Rang.

Richtig gut sah es daneben für Super RTL aus, das sich am Donnerstag über 3,0 Prozent in der Zielgruppe freuen kann. "CSI: Miami" steigerte sich abends auf bis zu 770.000 Zuschauer und erzielte gegen Mitternacht sogar beachtliche 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Aber auch "Vermisst" konnte bei RTLplus zwischenzeitlich über eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher locken. Beim Gesamtpublikum war der Best-Ager-Sender dadurch mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent der Größte unter den Kleinen.

