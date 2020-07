ZDFneo-Serie "Sløborn" kommen einige Zuschauer abhanden

© ZDF/Stefan Erhard

Die ZDFneo-Serie "Sløborn" hat am zweiten Abend ein paar Zuschauer weniger erreicht als noch am Donnerstag. Dafür sicherten sich die Mainzer mit ihren Krimi-Wiederholungen im Hauptprogramm den obligatorischen Tagessieg.



25.07.2020 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 25.07.2020 - 08:53 Uhr

Mit der Pandemie-Serie "Sløborn" traf ZDFneo gewissermaßen eher zufällig den Nerv der Zeit - doch für einen großen Teil des Publikums war die Realität offenbar bereits ernst genug. Nachdem die ersten Folgen am Donnerstagabend zumindest mehr als eine halbe Million Zuschauer erreichten, konnte diese Marke einen Tag später nicht mehr übersprungen werden, wenngleich "Sløborn" im Laufe des Abends zumindest noch einmal in die Nähe kam.





440.000 Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, knapp eineinhalb Stunden später schalteten 470.000 Zuschauer ein. Das eigentliche Serien-Finale wollten ab 21:40 Uhr schließlich immerhin noch 460.000 Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag damit am späten Abend bei guten, wenn auch nicht spektakulären 2,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich die Werte zwischen 0,8 und 1,4 Prozent - und damit unterhalb der ZDFneo-Normalwerte. Allerdings dürfte man bei der Bewertung des Erfolgs in Mainz auch auf die Abrufzahlen in der Mediathek achten, die jedoch noch nicht bekannt sind.

Klar ist dagegen, dass das Hauptprogramm mit alter Krimi-Ware am Freitagabend deutlich erfolgreicher war. 4,42 Millionen Zuschauer machten "Ein Fall für Zwei" zur Nummer eins beim Gesamtpublikum und trieben den Marktanteil auf sehr gute 17,8 Prozent. "SOKO Leipzig" wollten danach genau vier Millionen sehen. Das "heute-journal" kam schließlich noch auf 2,87 Millionen Zuschauer und lag im Fernduell knapp hinter den "Tagesthemen", die ab 21:45 auf 2,91 Millionen kamen.





Und während im Ersten ein alter "Tatort" um 22:15 Uhr noch ordentliche 11,3 Prozent Marktanteil schaffte, fiel der Mainzer Sender am späten Abend in den einstelligen Bereich. Die True-Crime-Reihe "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" erreichte mit 1,70 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 8,8 Prozent, ehe "aspekte - on tour" am Ende des Tages nicht über 580.000 Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil hinauskam.

