Niemand kommt an Silbereisens Seeparty vorbei

Mit einer Schlagershow aus Österreich hat Das Erste am Samstag richtig gute Quoten eingefahren und sich auch den Tagessieg gesichert. Florian Silbereisen lotste auch einige junge Zuschauer zum Sender. Das ZDF setzte unterdessen auf Krimi-Wiederholungen.



26.07.2020 - 08:48 Uhr von Timo Niemeier 26.07.2020 - 08:48 Uhr

Nur vereinzelt waren in den zurückliegenden Wochen Silbereisen-Shows im Fernsehen zu sehen. Und wenn, dann musste man auf Publikum verzichten. Am Samstag kehrte wieder ein wenig Normalität zurück. Silbereisen präsentierte im Ersten zur besten Sendezeit nämlich "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" - und erstmals waren auch wieder einige Zuschauer vor Ort dabei. 4,31 Millionen Menschen sahen sich die Schlagershow zu Hause vor ihrem TV-Gerät an, das bescherte dem Sender nicht nur sehr gute 19,7 Prozent Marktanteil, sondern auch den Tagessieg.

Auch beim jungen Publikum waren für die über dreistündige Show gute Quoten drin, wenngleich man von zweistelligen Werten ein gutes Stück entfernt blieb. 420.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 8,1 Prozent Marktanteil. Damit sortierte sich die Silbereisen-Show in den Tagescharts nur knapp hinter Sat.1 ein, außerdem musste man sich noch RTL und ProSieben geschlagen geben. Das ZDF setzte unterdessen auf Krimi-Kost: Eine Wiederholung von "Wilsberg: Morderney" unterhielt zur besten Sendezeit 3,99 Millionen Menschen, damit waren für die Mainzer ebenfalls sehr gute 17,1 Prozent Marktanteil drin. "Die Chefin" kam danach noch auf 3,25 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent. Beim jungen Publikum lief es für die beiden Formate mit jeweils 5,7 Prozent nicht wirklich gut.

Trotz des Tagessiegs in der Primetime landete Das Erste am Samstag in der Endabrechnung hinter dem ZDF - wenn auch denkbar knapp. 11,8 Prozent Tagesmarktanteil holten die Mainzer, Das Erste lag 0,1 Prozentpunkte dahinter. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Das Erste trotz guter Werte in der Primetime letztlich nur 5,7 Prozent, lag damit aber noch deutlich vor dem ZDF, das hier nur auf 4,6 Prozent kam.

