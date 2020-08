Stark: "Shopping Queen" dreht bei Vox plötzlich auf

© MG RTL D / Andreas Friese

Vox hat am Dienstagnachmittag gute Quoten eingefahren, vor allem Shopping Queen" stach heraus. "Hot oder Schrott" drehte am späten Abend auf. So lag man am Ende auch vor Sat.1, das immerhin mit "MacGyver" punktete.



05.08.2020 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2020 - 09:35 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,9 Prozent hat sich Vox am Dienstag Platz drei in den Quotencharts gesichert, man lag sogar knapp vor Sat.1, das sich mit 7,7 Prozent begnügen musste. Am auffälligsten ist die starke Performance von "Shopping Queen", das am Nachmittag auf 14,2 Prozent Marktanteil kam. Das war der höchste Wert, den das Format seit Mitte April eingefahren hat. Im Schnitt holte "Shopping Queen" 2020 bislang 7,9 Prozent. 740.000 Menschen sahen am Dienstag zu.

Aber auch "Mein Kind, Dein Kind" erzielte vorher schon gute 10,3 Prozent und trug so zum guten Abschneiden von Vox bei. "4 Hochzeiten und eine Traumreise" fiel im Anschluss an "Shopping Queen" zwar auf 6,9 Prozent, "Zwischen Tüll und Tränen" steigerte sich aber postwendend auf 8,2 Prozent. Insgesamt war es also ein guter Nachmittag für Vox.

Am Abend setzte man auf eine "Hot oder Schrott"-Folge, die Anfang des Jahres erstmals zu sehen gewesen ist. Mit 780.000 Gesamtzuschauern und 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es damit aber nicht ganz so gut, eine weitere Wiederholung brachte es danach aber auf deutlich bessere 9,5 Prozent.





In Sat.1 konnte man sich zu Beginn der Primetime auf "MacGyver" verlassen, 1,42 Millionen Menschen sahen sich eine neue Folge der US-Serie an. In der Zielgruppe entsprach das 8,5 Prozent. Für "Reef Break" ging es danach auf 7,5 Prozent hinab und auch "Hawaii Five-0" kam nur auf 7,2 Prozent. Hinzu kommt für Sat.1 der chronisch schwache Vorabend: "Auf Streife - Die Spezialisten" blieb bei 6,3 Prozent Marktanteil hängen und "Genial daneben - Das Quiz" war mit 4,1 Prozent erneut ein Totalausfall.

Zufrieden sein mit den Quoten am Dienstag kann man bei ProSieben Maxx sein, der Sender holte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent. Mit alten "Family Guy"- und "Simpsons"-Folgen lag man in der Primetime bei etwas mehr als 2,0 Prozent, am späten Abend waren für Peter Griffin noch bis zu 3,3 Prozent drin. Am späten Nachmittag sowie am Vorabend sorgten zudem die Animes für gute Quoten, "One Piece" kam auf bis zu 2,6 Prozent.

