am 18.08.2020 - 09:36 Uhr

© RTLzwei © RTLzwei

Bei RTLzwei gibt es überall Baustellen: Eine "Schnäppchenhäuser"-Wiederholung ab 20:15 Uhr erzielte zwar nur 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, war damit aber noch das geringste Problem. Eine alte Ausgabe der "Bauretter" fiel danach auf nur 4,1 Prozent und nach Mitternacht kam die "Exclusiv"-Reportage auf teilweise weniger als 1,0 Prozent.

Richtig weh tut RTLzwei außerdem der schlechte Nachmittag: "Die Straßencops Süd" verzeichneten am Montag nicht einmal 200.000 Zuschauer, in der Zielgruppe waren so nur 2,0 Prozent Marktanteil drin. Und auch "Krass Schule" blieb danach bei diesen 2,0 Prozent hängen. Für drei alte Ausgaben "Frauentausch" waren zuvor 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen das Höchste der Gefühle. Da half es auch nichts, dass "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,8 und 6,4 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt lagen.





Kabel Eins dagegen punktete in der Primetime mit dem Film "Snitch - Ein riskanter Deal": 1,45 Millionen Menschen sahen zu und trieben den Marktanteil beim jungen Publikum auf 7,6 Prozent nach oben. "Extrem Rage" steigerte sich später sogar noch auf 8,1 Prozent. Damit lag Kabel Eins auch vor Vox, wo zwei "Goodbye Deutschland"-Wiederholungen 7,1 und 6,3 Prozent Marktanteil erzielten. Wegen der besseren Daytime lag Vox am Ende mit 6,8 Prozent Tagesmarktanteil aber einen Prozentpunkt vor Kabel Eins.