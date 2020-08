Angekündigt hat RTL die laufende Woche als "Power Woche", eröffnet wurde diese aus Sicht der Kölner nun mit der neuen Musikshow "I Can See Your Voice". Eine Kandidatin musste darin mithilfe eines prominenten Rate-Panels und eines Profi-Musikers, in diesem Fall Sasha, erraten, ob die Personen auf der Bühne singen können oder nicht. Zum Auftakt holte sich RTL mit dem neuen Format den Primetime-Sieg am Dienstag. 980.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, nur die "Tagesschau" hatte noch etwas mehr junge Zuschauer. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 13,1 Prozent. Das ist ein guter, aber kein überragender Wert.

Insgesamt gelang es der Musikshow, die Marke von zwei Millionen Zuschauern zu überspringen. So lag die Gesamt-Reichweite bei 2,14 Millionen. Damit war RTL am Dienstag der erfolgreichste Privatsender. Und es geht Schlag auf Schlag weiter, bereits am Mittwoch zeigt RTL die zweite und vorerst letzte Ausgabe des Formats.

Überhaupt nicht funktioniert hat dann allerdings das Zusammenspiel mit der neuen Realityshow "Like Me - I’m Famous", deren erste Folge bereits seit einer Woche bei TVNow zu sehen ist. Nur 790.000 Zuschauer blieben am späten Abend für Ausgabe eins dran, 420.000 kamen aus der Zielgruppe. Die Realityshow zog damit im Vergleich zu "Promi Big Brother" deutlich den Kürzeren. Das Sat.1-Format kam auf insgesamt fast eineinhalb Millionen Zuschauer. "Like Me - I’m Famous" musste sich mit nur 8,0 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten begnügen.





ProSieben schlug sich in der Primetime gegen RTL recht gut und erzielte mit "Darüber grinst die Welt: Die puppenlustigsten Patzer" 9,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt sahen 1,41 Millionen Menschen zu. Als völlige Quoten-Katastrophe hat sich aber erneut die "o2 Music Hall" präsentiert. Nach nur jeweils 3,8 Prozent Marktanteil in den ersten beiden Wochen waren jetzt nur 2,9 Prozent drin. Die Reichweite ging auf 260.000 zurück.

Während RTL am Dienstag beim jungen Publikum die meisten Zuschauer in der Primetime hatte, siegte insgesamt Das Erste. Eine neue Folge von "Die Kanzlei" unterhielt 4,69 Millionen Menschen, damit waren für den Sender 16,8 Prozent Marktanteil drin. Eine Wiederholung von "In aller Freundschaft" musste sich danach aber schon mit nur noch 3,01 Millionen Zuschauern und 10,8 Prozent begnügen. "Report Mainz" fiel danach auf 7,8 Prozent. Im ZDF hatte "ZDFzeit: Sehnsucht Urlaub" weniger als zwei Millionen Zuschauer und lag so auch hinter einer "Friesland"-Wiederholung von ZDFneo. Den höchsten Marktanteil am Dienstagabend im ZDF-Programm erzielte "Markus Lanz", das sich ab 23:15 Uhr auf 15,5 Prozent steigerte.