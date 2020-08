am 19.08.2020 - 09:34 Uhr

Insgesamt sahen 1,05 Millionen Menschen zu, auch beim Gesamtpublikum waren so gute 4,2 Prozent Marktanteil drin. Als sich Leipzig vor wenigen Tagen noch gegen Atlético Madrid durchsetzte, lag die Reichweite bei weniger als einer Million. An das Bayern-Spiel gegen Barcelona kam die Partie jetzt aber nicht heran, der 8:2-Sieg der Münchner kam auf etwas mehr als eineinhalb Millionen Zuschauer. Die Bayern spielen am heutigen Mittwoch im zweiten Halbfinale gegen Lyon.

Die anschließende Analyse des Spiels sahen sich bei Sky noch 210.000 Menschen an, in der Zielgruppe waren damit 2,1 Prozent Marktanteil drin. Die Vorberichterstattung erzielte 1,2 Prozent.