Fast eineinhalb Jahre sind seit der Ausstrahlung der ersten Staffel von "Ab ins Kloster!" vergangen, doch am Donnerstag hieß es wieder "Rosenkranz statt Randale". Mit 770.000 Zuschauern schrammte die Dokusoap bei Kabel Eins mit Blick auf die Gesamt-Reichweite zwar nur hauchdünn am bisherigen Tiefstwert vorbei - doch das war eher auf die generell niedrigere Fernsehnutzung im Sommer zurückzuführen. In der Zielgruppe lag "Ab ins Kloster!" mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent sogar etwas über dem Durchschnitt der ersten Staffel und damit im grünen Bereich. Zudem lag die Quote deutlich über jener von "Rosins Restaurants" vor einer Woche.

Die Staffelübergabe hin zum "K1 Magazin" wollte dagegen nicht funktionieren: Die Sendung blieb um 22:30 Uhr mit nur 350.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe ziemlich blass. Später am Abend enttäuschte zudem die Wiederholung von "Yes, we camp!" mit gerade mal noch 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Tagesmarktanteil von Kabel Eins fiel daher mit 5,1 Prozent dann auch trotz einer erfolgreichen Daytime eher unspektakulär aus - hier reihte sich der Sender am Donnerstag über einen halben Prozentpunkt hinter RTLzwei ein.

Super RTL trumpfte unterdessen zu später Stunde regelrecht auf: Dort trieb "CSI: Miami" den Marktanteil gegen Mitternacht auf hervorragende 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Trotz später Stunde blieben noch immer 590.000 Zuschauer dran - und damit sogar mehr als um 20:15 Uhr, wo die Serie bereits mit 510.000 Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Das Serien-Duell mit Nitro entschied Super RTL zudem klar für sich: Dort blieben "Dr. House" und "Burn Notice" mit Marktanteilen zwischen 1,2 und 1,7 Prozent vergleichsweise blass.

Auch die Neuauflage von "Charmed" erweist sich bei Sixx weiterhin nicht als durchschlagender Erfolg. Eine neue Folge der US-Serie erreichte am Donnerstag um 20:15 Uhr nur 100.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 0,9 Prozent in der Zielgruppe. "Pretty Little Liars: The Perfectionists" enttäuschte anschließend sogar mit nur 0,5 Prozent. Gerade mal 50.000 Zuschauer konnten sich für die Serie begeistern.