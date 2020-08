© UEFA © UEFA





Zufrieden sein kann man bei RTL auch mit den Werten beim Gesamtpublikum. So sahen sich 2,41 Millionen Menschen die ersten 45 Minuten an, bei Halbzeit zwei lag die Reichweite dann bei 2,98 Millionen. Bis zu 14,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren so für RTL drin. Das sind alles in allem zufriedenstellende Werte, auch wenn es für das EL-Finale 2019 noch etwas besser lief. Damals kam schon die erste Halbzeit des Matches zwischen Chelsea und Arsenal London auf knapp drei Millionen Zuschauer, später sahen sogar 3,38 Millionen Menschen zu. Die damalige EL-Saison war aber auch relativ normal und konnte wie gehabt im Mai beendet werden.

Überhaupt nicht funktioniert hat bei RTL am Freitag dann aber das Zusammenspiel zwischen Fußball und der Impro-Comedyshow "Hotel Verschmitzt", die am späten Abend nur noch 520.000 Menschen sehen wollten. Der Marktanteil in der Zielgruppe sackte auf 5,2 Prozent ab. Auch das ist ein Grund, weshalb der Tagesmarktanteil von RTL am Ende bei nur 9,8 Prozent lag.





Während sich RTL mit der Europa League beim jungen Publikum knapp die Tagesmarktführerschaft holte, lag insgesamt das ZDF vorn. Eine alte Folge von "Ein Fall für Zwei" kam zur besten Sendezeit auf 3,86 Millionen Zuschauer, das entsprach 16,5 Prozent Marktanteil. "SOKO Leipzig" erreichte danach noch 14,2 Prozent, 3,41 Millionen Menschen sahen hier zu. Das Erste konnte mit einer Wiederholung von "Praxis mit Meerblick" nicht mithalten und erreichte nur 2,74 Millionen Zuschauer, 11,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit drin.