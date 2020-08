Mit mehr als 13 Millionen Zuschauern und fast 50 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hat das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain am Sonntagabend die Quotencharts dominiert, das ZDF und Sky konnten sich über gute Quoten freuen. Erster Verfolger des Spiels war ein alter "Tatort" im Ersten, der es auf 6,10 Millionen Zuschauer und 18,2 Prozent Marktanteil brachte. Auch beim jungen Publikum wurden gute 9,4 Prozent gemessen. Danach ging es allerdings bergab: "Der Kommissar und die Alpen" kam nur noch auf 1,51 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent Gesamt-Marktanteil.

Beim jungen Publikum noch etwas erfolgreicher als der "Tatort" war der ProSieben-Film "Predator - Upgrade", der dank 970.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf 9,6 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen hier 1,82 Millionen Menschen zu. "World War Z" rutschte am späten Abend bei ProSieben allerdings auf 7,6 Prozent ab.

Während Das Erste und ProSieben immerhin noch um 20:15 Uhr gute Quoten holten, sah das bei anderen Sendern ganz anders aus. Bei Vox fiel eine neue Ausgabe von "Grill den Henssler" auf neue Tiefstwerte, die Kochshow erreichte nur 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und auch die Reichweite war so niedrig wie nie zuvor, mit 1,02 Millionen Zuschauern hielt man sich nur knapp über der Marke von einer Million Zuschauern. Bei Kabel Eins kam eine neue Folge von "Yes, we camp!" auf nur 880.000 Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte das zu 3,9 Prozent.





Und auch "Promi Big Brother" hat die Champions League deutlich zu spüren bekommen, mit nur 7,8 Prozent Marktanteil setzte es den bislang niedrigsten Wert der laufenden Staffel. 1,50 Millionen Zuschauer sahen in Sat.1 zu - damit lag "Promi Big Brother" nur ganz leicht unter dem bisherigen Staffelschnitt. Weil aber insgesamt deutlich mehr Menschen vor den TV-Geräten saßen, fiel der Marktanteil niedriger aus. Und Sat.1 hatte auch schon zur besten Sendezeit Probleme: Der Film "Ein Chef zum Verlieben" unterhielt nur 1,04 Millionen Menschen, in der Zielgruppe waren damit 4,5 Prozent Marktanteil drin.

RTL erreichte zur besten Sendezeit mit "Pitch Perfect 3" nur 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,20 Millionen Menschen sahen zu. "Inside Man" fiel danach sogar noch auf 6,0 Prozent. Und so mussten sich die Kölner am Sonntag in den Tagescharts mit 7,5 Prozent Tagesmarktanteil begnügen, damit war nur Platz drei drin, neben dem ZDF (17,7 Prozent) lief es auch für ProSieben (7,9 Prozent) etwas besser.