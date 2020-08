© ZDF © ZDF

Ein gewohntes Bild ist es inzwischen schon, dass ZDFinfo am späten Abend an Fahrt aufnimmt. So war es auch am Montag: Die Doku-Reihe "Komplizen des Bösen" erreichte um 22:25 Uhr noch 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, die Folge danach kam auf 3,0 Prozent. Die Episode, die kurz vor Mitternacht startete, steigerte sich dann sogar auf 4,5 Prozent, 310.000 Zuschauer saßen da noch vor den TV-Geräten und sahen ZDFinfo. Eine Wiederholung des "heute journal" punktete nach Mitternacht noch mit 4,7 bei den jungen und 3,4 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern.

Doch ZDFinfo holte nicht nur nachts gute Quoten, eine alte Ausgabe von "ZDF-History" erreichte zur Mittagszeit 170.000 Zuschauer, damit waren beim jungen Publikum für den Sender ebenfalls sehr gute 3,1 Prozent Marktanteil drin. Und auch für ZDFneo lief es am Montag gut. "Inspector Barnaby" unterhielt zur besten Sendezeit 2,08 Millionen Menschen, damit waren 7,3 bei allen und 3,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern drin. Eine weitere Folge kam danach noch auf 9,3 und 3,5 Prozent, hier sahen 1,95 Millionen Menschen zu.





Mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,3 Prozent lag ZDFneo dennoch knapp hinter dem Schwestersender. Nitro erreichte ebenso wie ZDFinfo 2,5 Prozent, hier legten alte "Cobra 11"-Folgen über den Abend hinweg kontinuierlich zu. Nach dem Start mit 1,9 Prozent waren kurz darauf schon mehr als 2,0 Prozent drin. Die Folge, die kurz vor Mitternacht startete, stand dann bei 3,8 Prozent und für die sechs Folge des Abends ging es ab 00:50 Uhr schließlich auf 6,0 Prozent nach oben. "M.A.S.H." und "Hör’ mal wer da hämmert" lagen am Vorabend zudem bei bis zu 4,9 bzw. 3,2 Prozent.

Insgesamt gewann übrigens das ZDF die Primetime. Den Krimi "Das dunkle Paradies" sahen sich 4,86 Millionen Menschen an, das führte zu 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, die Doku-Reihe "Geisterkatzen" im Ersten hatte im Vergleich dazu nur 3,11 Millionen Zuschauer und 10,9 Prozent. "Hart aber fair" konnte die Reichweite danach aber immerhin konstant halten, das ließ den Marktanteil leicht auf 11,2 Prozent steigen.