Das ZDF hat am Mittwoch die meisten Zuschauer in der Primetime unterhalten. "Die große ‘Terra X’-Show" erreichte 3,73 Millionen Zuschauer und damit in etwa so viele wie mit der letzten Ausgabe im Juli, der Marktanteil lag bei guten 13,5 Prozent. Äußerst gefragt war die Show auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Aus dieser Altersklasse sahen 640.000 Menschen zu, das führte zu 8,6 Prozent Marktanteil und einem neuen Rekord, besser lief es für das ZDF-Format noch nie.

Gleichzeitig hatten drei Formate, die nicht in der Primetime liefen, eine höhere Reichweite. Sowohl die "heute"-Nachrichten als auch das "heute journal" waren im ZDF noch erfolgreicher und erreichten 3,79 und 4,25 Millionen Zuschauer. Tagessieger wurde die "Tagesschau" mit 4,56 Millionen Zuschauern. Doch nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen waren Nachrichten am Mittwoch sehr gefragt, bei RTL punktete "RTL Aktuell" mit 3,34 Millionen Zuschauern. Damit erzielten die Kölner schon beim Gesamtpublikum starke 16,9 Prozent, in der Zielgruppe waren sogar 19,2 Prozent drin.

Sehr stark beim jungen Publikum präsentierte sich auch das ZDF-"Auslandsjournal", das auf 12,0 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sorgten 2,60 Millionen Zuschauer für 12,8 Prozent. Die "ZDFzoom"-Doku "Am Puls Deutschlands" mit Jochen Breyer fiel im Anschluss beim Gesamtpublikum mit 9,9 Prozent zwar in den einstelligen Bereich, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,8 Prozent aber gut. 1,57 Millionen Menschen schalteten ein.





Das Erste setzte zur besten Sendezeit auf den zweiten Teil von "Der Turm" und erreichte damit etwas mehr als drei Millionen Zuschauer, damit waren für den Sender 10,9 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Film mit 5,6 Prozent keine Rolle. "Plusminus" fiel danach auf 7,6 Prozent beim Gesamtpublikum und auch "Maischberger. Die Woche" blieb im einstelligen Bereich hängen, hier waren 9,0 Prozent drin.