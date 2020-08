RTL und die Produktionsfirma Action Concept haben den RTL-Dauerbrenner "Alarm für Cobra 11" in diesem Jahr grundlegend renoviert und neu aufgestellt - und das hat der Serie offenbar gut getan. Zum Auftakt fuhr "Cobra 11" in der vergangenen Woche die höchsten Quoten seit Jahren ein. Ein paar Zuschauer kamen in der zweiten Woche zwar nun abhanden - doch auch diesmal lagen die Quoten noch höher als bei jeder Folge im vergangenen Jahr. So reichte es mit 1,05 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern am Donnerstag um 20:15 Uhr für 14,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Das waren zwar knapp zwei Prozentpunkte weniger als in der letzten Woche - das lag aber vor allem an der insgesamt diesmal höheren TV-Nutzung, die absolute Reichweite in der Zielgruppe lag nämlich nur minimal um 30.000 niedriger als in den vorläufigen Zahlen der Vorwoche - und sogar wieder höher als bei der damals direkt im Anschluss ausgestrahlten zweiten Folge. Insgesamt sahen diesmal im Schnitt 2,06 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 7,7 Prozent.

Mit alten "Cobra 11"-Folgen war danach für RTL allerdings nicht mehr viel zu holen: 9,7 und 10,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den darauffolgenden beiden Stunden, ab 21:15 Uhr sahen noch 1,57 Millionen Zuschauer zu, ab 22:15 Uhr waren es 9,7 Prozent. Damit fiel man ab diesem Zeitpunkt auf Vox-Niveau zurück. Dort lief der Film "Robin Hood" mit 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich sehr gut. Die Marktführung ging unterdessen an Sat.1 und "Promi Big Brother" über. ProSieben kam mit "Die Besten" nicht über 8,6 Prozent Marktanteil hinaus, RTLzwei platzierte sich mit "Hartes Deutschland" bei guten 6,9 Prozent und damit deutlich vor Kabel Eins, wo "Ab ins Kloster" das Niveau der vergangenen Woche hielt und ordentliche 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr.

Doch nochmal zurück zu RTL: Für "Pocher - Gefährlich ehrlich" boten die mäßigen Quoten der "Cobra 11"-Wiederholungen zwar erneut kein perfektes Umfeld, trotzdem lief es für die spätabendliche Sendung deutlich besser als zuletzt. Nachdem in den vergangenen drei Wochen nur noch einstellige Marktanteile erzielt worden waren und in der letzten Woche mit (vorläufig gewichteten) 7,5 Prozent gar ein Allzeit-Tief markiert wurde, reichte es diesmal immerhin wieder für 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 690.000 Zuschauer waren im Schnitt dabei, das war die höchste Zahl seit Ende Juli. In der endgültigen Gewichtung macht "Pocher - Gefährlich ehrlich" durch zeitversetzte Nutzung übrigens stets noch Boden gut - zuletzt betrug der Nachschlag beim Zielgruppen-Marktanteil hier fast einen Prozentpunkt. Auch diesmal dürfte es also noch ein Stückchen nach oben gehen.