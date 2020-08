Zum Abschied legte "Promi Big Brother" nochmal eine Schippe drauf: 2,17 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend im Schnitt das Finale, in dem Werner Hansch zum Sieger gekürt wurde. Das waren 230.000 mehr als noch am Donnerstag und bedeuteten einen neuen Bestwert für diese Staffel. Beim Gesamtpublikum blieb der Marktanteil trotzdem knapp einstellig, lag mit 9,8 Prozent aber weit über den Sendernormalwerten. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste "Promi Big Brother" den Tagessieg zwar der "Tagesschau" im Ersten überlassen, machte Sat.1 aber in der Primetime zum klaren Marktführer mit einem Marktanteil von 16,3 Prozent. Das war zwar etwas weniger als bei der Einzugsshow, die nach endgültig gewichteten Zahlen 17,5 Prozent Marktanteil erzielte, die absolute Reichweite lag diesmal aber höher - blieb aber dennoch in der Zielgruppe knapp unter der Millionen-Marke.

Sat.1 wird mit diesen Quoten sehr zufrieden sein, kam aber zugleich nicht ganz an die Vorjahres-Quoten heran. Damals zählte die Finalshow noch gut 200.000 Zuschauer mehr, der Zielgruppen-Marktanteil lag damals bei 18,5 Prozent, also über zwei Prozentpunkte höher. Auch die Staffel-Bilanz fällt im Vergleich zu den letzten Jahren eher durchwachsen aus, stand diesmal aber auch unter anderen Vorzeichen. Sat.1 hat "Promi Big Brother" nicht nur um eine Woche verlängert, sondern zugleich entschieden, deutlich mehr Sendungen schon um 20:15 Uhr zu zeigen. Waren das früher die Ausnahmen beim Einzug und Finale, so liefen diesmal gleich zehn der 22 Folgen zur "besten Sendezeit".

Dort erreichte "Promi Big Brother" im Schnitt etwas mehr Menschen als auf dem späteren Sendeplatz. So zählten die 20:15 Uhr-Ausgaben (soweit vorliegend nach endgültig gewichteten Quoten) durchschnittlich rund 1,9 Millionen Zuschauer, die spätabendlichen Sendungen 1,6 Millionen. In Sachen Marktanteil machte es hingegen nur wenig Unterschied, zu welcher Uhrzeit sie liefen: Auf beiden Sendeplätzen liegt der Staffel-Schnitt bei knapp über 13 Prozent. Dass es insbesondere in den ersten Wochen etwas mehr gewesen wäre, wenn man die Nachtwiederholungen nicht gezeigt hätte, haben wir hier ausführlich beschrieben. Doch auch das hätte nichts daran geändert, dass man im Staffel-Schnitt deutlich hinter den letzten beiden sehr erfolgreichen Jahren zurückblieb, als "Promi Big Brother" im Schnitt noch jeweils zwei Millionen Zuschauer erreichte, trotz der überwiegend späteren Sendezeit. Auch die Zielgruppen-Marktanteile lagen in den vergangenen beiden Jahren mit 16 bis 17 Prozent höher. Die Wellenbewegung der "Promi BB"-Quoten, bei der auf zwei starke zuletzt immer zwei schwächere Staffeln folgten, scheint sich damit fortzusetzen.

Die Entwicklung von "Promi Big Brother" spiegelt sich auch bei der zugehörigen "Late Night Show" von Sixx wider. Die war für den Sender fraglos wieder ein voller Erfolg, erreichte aber etwas weniger Zuschauer als in den vergangenen Jahren, obwohl sie durch die vielen 20:15-Uhr-Ausgaben in Sat.1 auch bei Sixx häufiger früher auf Sendung war. Mit im Schnitt 320.000 Zuschauern blieb sie aber unter den im Schnitt 400.000 Zuschauern des Vorjahres zurück. Mit im Schnitt 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe darf man bei Sixx trotzdem überaus zufrieden sein. Zum Abschied reichte es am Freitag nochmal für stolze 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 350.000 Zuschauer waren zum Abschied dabei. Das verhalf im Anschluss auch dem ins TV gehievten Podcast "Heinlein & Weigert" zu einem guten Einstand mit 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch schon die direkt im Anschluss ausgestrahlte zweite Folge kam nur noch auf 0,6 Prozent.

Anders als in den vergangenen Tagen gab's übrigens auch in Sat.1 nach dem Ende von "Promi Big Brother" keinen umgehenden Einbruch: "Promis Privat" hielt den Marktanteil mit 11,4 Prozent auf einem guten Niveau, nachdem es in den letzten Tagen stets tief in den einstelligen Bereich nach unten gegangen war.