am 29.08.2020 - 09:21 Uhr

Seit 2006 ermittelt Christian Berkel nun schon als "Der Kriminalist" im ZDF, Anfang Oktober ist aber nun Schluss. Bis dahin dürfte er dem ZDF am Freitagabend aber nochmal gute Quoten bescheren. Zum Autakt der finalen Folgen schalteten jedenfalls 4,89 Millionen Zuschauer ein - was für die Serie immerhin die höchste Reichweite seit dem 16. November 2018 war. Mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent machte sie das ZDF am Freitag um 20:15 Uhr zum klaren Marktführer beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ordentliche 7,0 Prozent erzielt.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste "Der Kriminalist" allerdings der anschließenden "SOKO Leipzig" überlassen, die sogar vor 5,02 Millionen Zuschauer ermittelte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog noch leicht auf 18,3 Prozent an. Bemerkenswert hier war aber vor allem auch der große Erfolg bei den jüngeren Zuschauern: Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für sehr gute 9,7 Prozent Marktanteil. Während sich die Reichweite der beiden ZDF-Krimis insgesamt kaum unterschied, konnte "SOKO Leipzig" die "Kriminalist"-Zuschauerzahl in der Altersgruppe 14-49 um über 50 Prozent von 470.000 auf 710.000 steigern.

Am späteren Abend konnte das ZDF dann aber ohne die "heute-show" nichts mehr reißen. Nachdem sich noch 3,32 Millionen Zuschauer im "heute-journal" informierten, kam ein "Best of" der inzwischen eingestellten Reihe "Sketch History" mit 1,53 Millionen Zuschauern nicht über 7,4 Prozent Marktanteil hinaus. Da der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebensohoch lag, reichte es hier sogar für Werte überm Senderschnitt. Fürs "literarische Quartett" interessierten sich nach 23 Uhr dann nur noch 430.000 Zuschauer. Die Folge war ein Marktanteil von nur 2,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,3 Prozent Marktanteil nur wenig besser aus.

Das Erste zeigte am Freitagabend mit "Praxis mit Meerblick - Der Prozess" nur eine Wiederholung und kann angesichts dessen mit 3,58 Millionen Zuschauern und 13,0 Prozent Marktanteil recht zufrieden sein. Die "Tagesthemen" sortierten sich trotz der früheren Beginnzeit mit 3,12 Millionen Zuschauern zwar hinterm "heute-journal" ein, dafür sorgte eine "Tatort"-Wiederholung auch bis in den späten Abend hinein noch für ordentliche Quoten. Der Fall "Berliner Bärchen" kam mit 2,21 Millionen Zuschauern auf 11,6 Prozent beim Gesamtpublikum.