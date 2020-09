Im Frühjahr holte RTL mit zwei neuen Ausgaben von "Mario Barth deckt auf" noch jeweils weniger als 12 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das war eine ziemliche Enttäuschung, lief es davor doch immer deutlich besser. Nun ist das Format zurückgekehrt und tatsächlich konnte man sich von den Werten aus dem April wieder abheben: 2,46 Millionen Menschen sahen sich den Staffelstart an, 1,05 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe war RTL damit Primetime-Marktführer, der Marktanteil lag bei sehr guten 14,3 Prozent. Zur Erinnerung: Im August ist RTL nur knapp an der Einstelligkeit vorbeigeschrammt.

Mario Barth sorgte dann auch dafür, dass "Like Me - I’m Famous" am späten Abend endlich mal auf mehr als 10 Prozent Marktanteil kam. 1,29 Millionen Menschen sahen sich die Realityshow, deren Folgen zuerst bei TVNow laufen, an - so viele waren es im linearen Programm von RTL bislang noch nie. Die zwei bisher gezeigten Ausgaben blieben sogar deutlich unter der Marke von einer Million Zuschauern hängen. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 11,0 Prozent erstmals vergleichsweise gut aus.

Bei der Konkurrenz aus Unterföhring sah es ab 20:15 Uhr schlecht aus: "MacGyver" verzeichnete in Sat.1 1,16 Millionen Zuschauer, das waren noch einmal 40.000 weniger gegenüber der Vorwoche, als ein neuer Tiefstwert ermittelt wurde. Nach dem eigentlich guten Staffelstart hat sich die Serie inzwischen auf einem enttäuschenden Niveau eingependelt, in der Zielgruppe kam die neueste Folge auf 7,5 Prozent. "Reef Break" und "Hawaii Five-0" mussten sich danach sogar mit nur 5,7 und 5,8 Prozent zufrieden geben.





ProSieben schickte zur besten Sendezeit die letzte Ausgabe der Rankingshow "Darüber redet die Welt: Die unfassbarsten TV-Momente" ins Rennen. Nur 960.000 Menschen sahen zu, beim jungen Publikum reichte das zu 8,3 Prozent Marktanteil. In der kommenden Woche übernehmen Joko und Klaas wieder den Sendeplatz am Dienstag um 20:15 Uhr. Die Rankingshow "Die Besten" hielt sich später immerhin konstant bei 8,4 Prozent.