Statt wie in den letzten Jahren üblich im Oktober brachte Sat.1 die neueste Staffel von "The Taste" diesmal schon Anfang September an den Start - und aktuell liegt die TV-Nutzung noch ein Stück unter dem, was im vergangenn Jahr im Oktober erreicht wurde. Auch das dürfte seinen Anteil daran haben, dass zum Staffelauftakt so wenig Zuschauer gezählt wurden wie noch bei keiner Folge zuvor in der Geschichte des Formats. Nur knapp wurde überhaupt die Millionen-Marke überschritten, 1,02 Millionen waren es insgesamt.

Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 4,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 Prozent Marktanteil erreicht - und damit lag zumindest der Zielgruppen-Marktanteil etwas höher als zum Staffel-Auftakt im vergangenen Jahr. Sat.1 lag damit zur besten Sendezeit etwa auf Augenhöhe mit RTLzwei, wo der "Kampf der Realitystars" in die nächste Runde ging und den Marktanteil der vergangenen Woche wieder leicht auf 7,4 Prozent steigern konnte. 980.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Sehr gut funktionierte dann das Zusammenspiel mit "Love Island", das den Marktanteil am Mittwoch nochmal steigern konnte und nun schon 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 660.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Bei den 14- bis 29-Jährigen erzielte "Love Island" übrigens sogar satte 24,5 Prozent Marktanteil.

Während RTLzwei also im Lauf des Abends noch aufdrehte, ging's bei Sat.1 nach The Taste" noch rasant bergab: "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" blieb schon bei sehr schwachen 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hängen, die mitternächtliche Wiederholung von "Plötzlich arm, plötzlich reich" kam sogar nur auf 2,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Der Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging unterdessen an RTL, wo "Stern TV" schon um 20:15 Uhr ran durfte. Zu sehen gab's die im Frühjahr corona-bedingt kurzfristig verschobene Jubiläums-Ausgabe. Überragend war das Interesse daran nicht gerade, immerhin reichte es aber für einen Marktanteil von 13,2 Proeznt in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt hatten 2,24 Millionen Zuschauer eingeschaltet.