Nach einer Sommerpause meldete sich am Mittwochabend bei ProSieben "Grey's Anatomy" wieder zum Dienst, kam beim Comeback allerdings nicht über etwas magere 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 1,05 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Allerdings half ProSieben die Tatsache, dass die "Grey's-Anatomy"-Folge diesmal inhaltlich mit dem nachfolgenden "Seattle Firefighters" verwoben - was die Zuschauer erwartungsgemäß dran hielt.

Die Reichweite stieg sogar noch minimal auf 1,07 Millionen Zuschauer an, auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte noch leicht auf 10,0 Prozent. Damit erreichten die "Seattle Firefighters" zum ersten Mal seit dem Auftakt der ersten Staffel im Sommer 2018 wieder einen zweistelligen Wert. Nach 22:15 Uhr liefen dann noch drei alte Folgen der Serie, die dieses Quotenniveau erwartungsgemäß nicht halten konnten und auf Zielgruppen-Marktanteile zwischen 6,1 und 7,4 Prozent fielen.

Gegen das Seattle-Crossover hatte Vox mit seinem Ärzte-Abend überhaupt keine Chance. Das in der ersten Staffel noch so erfolgreiche "The Good Doctor" hatte ja schon mit Staffel im vergangenen jahr erheblich nachgelassen und startete nun mit Marktanteilen von 4,5 und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ganz schwach in die dritte Staffel. Die Gesamt-Reichweite fiel erstmals unter die Millionen-Marke: Ab 20:15 Uhr sahen nur 910.000 Zuschauer zu - und zur zweiten Folge kamen auch noch 40.000 davon abhanden.

Noch viel schlechter lief danach "Chicago Med", das nicht über einen Marktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Nur eine halbe Million Zuschauer war hier noch dabei. Und "New Amsterdam" konnte dann nach 23 Uhr auch nichts mehr reißen und blieb bei 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. 340.000 Zuschauer sahen hier insgesamt noch zu - das waren auch nicht mehr als im Frühjahr, als Vox die Ausstrahlung nach nur einer Woche wieder abbrach.

Wenig erfreuliche News gibt's auch für ProSieben Maxx: Dort startete am Mittwoch die Ausstrahlung der Sitcom "Ghosted" - was nicht nur deswegen überrascht, weil die Serie in den USA nach einer Staffel abgesetzt wurde, sondern vor allem, weil das in der Saison 2017/18 war. Auch gut abgehangen war die Serie nun jedenfalls nicht erfolgreicher, zum Auftakt reichte es nur für einen Marktanteil von 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Two and a half Men" hatte direkt davor noch 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielt. 120.000 Zuschauer sahen "Ghosted" insgesamt im Schnitt.