am 04.09.2020 - 09:07 Uhr

Mit rund acht Millionen Zuschauern dominierte die Länderspiel-Übertragung im ZDF den Donnerstagabend - und doch war auch für die Konkurrenz durchaus noch genug Platz, um zu punkten. Bewiesen hat das zum Beispiel Kabel Eins: Dort gewann "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" im Vergleich zur Vorwoche sogar 160.000 Zuschauer hinzu. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Format mit 6,3 Prozent um über einen Prozentpunkt - und damit einen neuen Bestwert der beiden bisherigen Staffeln. Das "K1 Magazin" hielt später am Abend den Marktanteil noch bei guten 5,7 Prozent.

Doch auch andere kamen recht gut durch den Fußballabend. "Love Island" konnte bei RTLzwei die starken Vortageswerte zwar nicht ganz halten, lag mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber noch immer klar im grünen Bereich. 570.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Das waren etwa 90.000 weniger als noch am Vortag, 30.000 weniger als am Dienstag. Der nachfolgende Talk "Aftersun" hielt sich mit 5,3 Prozent Marktanteil zumindest auf ordentlichem Niveau. Zum Start in den Abend hatte sich schon eine Wiederholung von "Hartes Deutschland" mit 6,2 Prozent Marktanteil wacker geschlagen.

Auch Vox kann mit seinem Filmabend zufrieden sein. "21 Jump Street" kam um 20:15 Uhr auf ordentliche 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Stirb langsam" ließ den Marktanteil ab 22:19 Uhr dann sogar noch deutlich auf 10,0 Prozent ansteigen. RTL schonte "Cobra 11" und wiederholte stattdessen den Film "Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See". Das reichte für solide 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, womit RTL stärkster Fußball-Verfolger um 20:15 Uhr war. 2,27 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, 1,31 Millionen blieben im Anschluss noch bei der Doku "Traumreise ohne Wiederkehr" dran. Der Marktanteil bei de 14- bis 49-Jährigen hielt sich bei 11,5 Prozent.

Weniger gut steckten hingegen ProSieben und Sat.1 die Fußball-Konkurrenz weg - wobei beide Sender fast schon im Vorfeld kapituliert hatten. ProSieben wiederholte mit "Darüber staunt die Welt" eine Rankingshow, deren Erstausstrahlung weniger als 3 Monate zurücklag. Angesichts dessen war man mit den erreichten 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch vergleichsweise gut bedient. Sat.1 schickte das kürzlich eigentlich zu Ende gegangene "Criminal Minds" nochmal zum Dauereinsatz. Um 20:15 Uhr waren damit nicht mehr als 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu holen, die zweite Folge fiel sogar noch auf 3,4 Prozent zurück. Auch um 22:10 Uhr sah es mit 4,6 Prozent Marktanteil noch miserabel aus, erst danach zogen die Marktanteile dann zumindest langsam an.