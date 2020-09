Am späten Donnerstagabend zeigte ZDFneo zum ersten Mal die neue Sendung "Die Höhle der Lügen" mit Laura Karasek. Man müsste aber schon lügen, wenn man sie aus Quotensicht als Erfolg bezeichnen wollte: Im Schnitt rund 100.000 Zuschauer wurden ab 22:38 Uhr gezählt, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 0,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,4 Prozent Marktanteil erreicht. Zum Vergleich: Der Senderschnitt von ZDFneo lag zuletzt bei 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, also auf einem ganz anderen Niveau.

Nicht geholfen haben dürfte dabei natürlich auch die teilweise Überschneidung mit der Länderspiel-Übertragung im ZDF. Allerdings hatte sich ZDFneo direkt zuvor noch ziemlich wacker dagegen gehalten. Der Film "Gladiator" kam nämlich trotz der Konkurrenz auf 730.000 Zuschauer und Marktanteile von 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Gerade beim jüngeren Publikum war es also für ZDFneo-Verhältnisse sogar ein überdurchschnittlich erfolgreicher Vorlauf für "Die Höhle der Lügen".

Schwach lief es unterdessen am Donnerstag auch weiterhin für den Serienabend von Sixx - was aber nicht am Fußball lag, die Quoten verharrten nämlich auf dem gleichen miesen Niveau wie in den letzten Wochen. "Charmed" kam um 20:15 Uhr wieder nur auf 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 130.000 Zuschauer sahen hier insgesamt zu. "Pretty Little Liars: Perfectionists" wollten danach noch 70.000 Zuschauer sehen - und das war sogar schon ein neuer Rekord für die Serie. Mit Marktanteilen von 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann Sixx aber natürlich trotzdem keinesfalls zufrieden sein. "Shadowhunters" fiel danach sogar noch auf 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Ein richtig guter Donnerstag war's hingegen für DMAX: Der Männersender erreichte einen Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Neben einer starken Performance am Nachmittag, wo "Border Control: Europas Grenzschützer" mit 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen herausragten, punkteten am Vorabend auch die "Steel Buddies" mit 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Am Abend erreichten dann die "Asphaltcowboys" Marktanteile von 2,0 und 1,9 Prozent, "Mega Shippers" kam auf 2,2 Prozent, "Expedition Unknown" sogar auf 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.