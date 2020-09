Bevor sich die "heute-show" in der kommenden Woche aus ihrer Sommerpause zurückmeldet, waren am vergangenen Freitag schonmal Lutz van der Horst und Fabian Köster im Einsatz. In einem "heute-show spezial" waren die Reporter unterwegs, um die Bildungsmisere in Corona-Zeiten aufzuarbeiten. Damit waren zwar nicht so viele Zuschauer vor den Bildschirm zu locken wie mit den regulären Shows im Frühjahr, doch die beiden heizten den Sendeplatz für die kommende Woche schonmal ordentlich vor. So waren am Freitagabend 2,83 Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,5 Prozent. Und insbesondere bei den jüngeren Zuschauern war das ZDF bereits wieder ungleich erfolgreicher unterwegs als normal: 13,3 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-jährigen erreicht - mehr als das doppelte des sonst üblichen Senderschnitts.

Zuvor dominierte das ZDF mit seinem Krimiserien wie gewohnt das Geschehen. "Der Kriminalist" steigerte sich im Vergleich zum Staffelauftakt in der vergangenen Woche nochmal um 200.000 Zuschauer auf nun 5,19 Millionen und damit den besten Wert seit November 2018. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum legte auf 19,9 Prozent zu, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 9,0 Prozent erreicht. Die "SOKO Leipzig" ermittelte im Anschuss vor 4,99 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 19,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar nochmal noch auf 9,8 Prozent Marktanteil. Der ARD-Film "Camping mit Herz" war mit 2,9 Millionen Zuschauern dagegen chancenlos.

In diesem starken Umfeld lief's natürlich auch fürs "heute-journal" gut: 3,54 Millionen Zuschauer informierten sich, der Marktanteil lag bei 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während die 15 Minuten früher gestarteten "Tagesthemen" sich mit 2,48 Millionen Zuschauern begnügen mussten. Und selbst das Kultur-Magazin "Aspekte" schlug sich in diesem starken Umfeld am späten Abend gut. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent sogar einen Wert über dem ZDF-Senderschnitt. Es waren eher die älteren Zuschauer, die der Kultursendung fehlten. Zwar wurden mit 1,1 Millionen Zuschauern insgesamt und 7,6 Prozent Marktanteil auch die besten Werte seit Mai eingefahren, hier wurde der Senderschnitt aber dann doch wie üblich deutlich verfehlt.