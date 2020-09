am 05.09.2020 - 09:48 Uhr

In den kommenden Wochen wiederholt das WDR Fernsehen noch einmal die "Tatort"-Folgen mit Götz George als Horst Schimanski, den Auftakt gab's nun sogar auf dem "Tatort"-Wiederholungsplatz am späten Freitagabend im Ersten zu sehen. Allzu viele Nostalgiker fanden sich dort allerdings nicht ein: Mit 1,62 Millionen Zuschauern waren nicht mehr als 9,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 3,6 Prozent Marktantiel erzielt.

Dafür punkteten am späten Freitagabend wieder die Dritten mit ihren Talkshows. Sehr gut verlief dabei die Rückkehr von "Riverboat" im MDR Fernsehen. Im MDR-Sendegebiet erzielte die Sendung einen hervorragenden Marktanteil von 18,5 Prozent - und war damit wieder erheblich erfolgreicher als die "NDR Talk Show" im NDR-Gebiet und der "Kölner Treff" in NRW. So kam die "NDR Talk Show" im NDR-Sendegebiet auf einen Marktanteil von 10,3 Prozent, der "Kölner Treff" im WDR-Gebiet auf 9,3 Prozent.

Betrachtet man die bundesweiten Zahlen, dann lag die "NDR Talk Show" vorn, diesmal aber nur knapp. Dort hatten insgesamt 800.000 Zuschauer eingeschaltet, was einem Marktanteil von 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach, 1,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. "Riverboat" zählte insgesamt 750.000 Zuschauer und kam auf Marktanteile von 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und der "Kölner Treff" erreichte 670.000 Zuschauer und damit Marktanteile von 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.