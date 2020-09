In den vergangenen Wochen hat "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch etwas geschwächelt. So lag die Reichweite zweimal bei jeweils unter zwei Millionen Zuschauern. An diesem Samstag konnte die RTL-Show diese Marke immerhin wieder überwinden: 2,20 Millionen Menschen sahen sich die Show an, die bis 0:30 Uhr dauerte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,5 Prozent.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige kam die Show auf 15,4 Prozent Marktanteil und damit exakt so viel wie in der vergangenen Woche. 850.000 Zuschauer in diesem Alter waren mit dabei. Damit lagen Jauch, Gottschalk und Schöneberger auch nur knapp vor ProSiebens "Schlag den Star", wo Verona Pooth und Janine Kunze gegeneinander antraten, das auf 770.000 Zuschauer und 15,2 Prozent kam. Die etwas geringere Reichweite ist auch mit der deutlich längeren Sendezeit zu erklären. "Schlag den Star" war erst um 1:20 Uhr zu Ende - das lässt naturgemäß die Reichweite sinken und den Marktanteil steigen. Insgesamt schalteten bei ProSieben 1,57 Millionen Menschen ein.

Nachdem "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu Ende war, entschied man sich bei RTL dazu, die Ausgabe noch einmal zu wiederholen. Dabei musste man sich aber mit 10,3 Prozent Marktanteil begnügen. ProSieben sendete eine "Schlag den Star"-Ausgabe mit Vanessa Mai und Luna Schweiger und kam damit immerhin auf 11,6 Prozent. Die RTL-Show verabschiedet sich nun erst einmal in eine Pause, es waren nur drei Ausgaben für August und September angekündigt. Durch das deutliche Reichweiten-Plus ist es nun ein versöhnlicher Abschied. Und "Schlag den Star" hat ganz nebenbei bewiesen, dass es auch gegen starke Show-Konkurrenz eine sichere Bank ist.





Aber nicht nur RTL und ProSieben holten am Samstagabend gute Quoten. Auch bei Sat.1 kann man sehr zufrieden sein. Anstatt einer Show schickte man dort aber die unzähligste Wiederholung von "Independence Day" ins Quotenrennen. Mit 1,64 Millionen Gesamtzuschauern lag der Film sogar vor "Schlag den Star", 720.000 Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 11,3 Prozent. "I Am Legend" holte später ebenfalls noch gute 9,8 Prozent.