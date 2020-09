Normalerweise setzt RTLzwei am Samstag in der Primetime auf Filme. Weil man dort zuletzt aber auch die Doku-Reihe "Dickes Deutschland" recht erfolgreich wiederholte, entschied man sich dafür, auch die neue Staffel auf diesem Sendeplatz zu zeigen. Zum Start ist diese Strategie aber noch nicht aufgegangen: 620.000 Zuschauer waren bei der ersten neuen Folge insgesamt dabei, 300.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei nur 4,5 Prozent.





Eine Wiederholung von "Der Jugendknast" fiel im Anschluss sogar noch auf 3,8 Prozent Marktanteil zurück, ab 23:15 Uhr kam eine weitere Ausgabe des Formats aber auf deutlich bessere 5,1 Prozent. Weil die "Schnäppchenhäuser" ab dem Mittag deutlich über dem Senderschnitt lagen und teilweise mehr als acht Prozent Marktanteil holten, erreichte RTLzwei am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent. Damit war man trotzdem Schlusslicht der acht großen Sender.

Bei Vox startete unterdessen am Vorabend die "Katzen-Kita" mit ordentlichen Quoten. 870.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, in der Zielgruppe wurden 7,4 Prozent Marktanteil gemessen, damit lag das Format zum Auftakt über dem Senderschnitt - der Vorlauf war aber auch ziemlich gut. "Hundkatzemaus" erreichte zuvor noch 9,4 Prozent und "Der Hundeprofi" war sogar zu 10,5 Prozent gut. "Bad Neighbors 2" unterhielt in der Primetime nur 580.000 Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film so nur auf 6,4 Prozent.





Kabel Eins tut sich ab 20:15 Uhr weiterhin mit Wiederholungen von US-Serien schwer. Zwei Folgen von "Hawaii Five-0" blieben bei 4,1 und 3,9 Prozent Marktanteil hängen und auch "Lucifer" erzielte danach in der Spitze lediglich 4,8 Prozent.