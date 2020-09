Zuletzt hat es so ausgesehen, als würde der Stern der "Trucker Babes" schon wieder sinken. Das Kabel-Eins-Format verzeichnete Anfang dieses Jahres rückläufige Quoten. Nun hat der Sender die neue Staffel gestartet und ausgerechnet gegen den ersten neuen "Tatort" der Saison und die zeitgleiche Fußball-Übertragung im ZDF sehr gute Quoten eingefahren. 640.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Auftakt in die neue Staffel an, das entsprach sehr guten 7,0 Prozent Marktanteil.

Damit lag Kabel Eins sogar recht deutlich vor Vox, wo sich "Grill den Henssler" verabschiedete. Mit 520.000 jungen Zuschauern waren allerdings nur 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Das ist der zweitschlechteste Wert der nun zu Ende gegangenen Staffel, vor zwei Wochen waren sogar nur 4,0 Prozent drin. Damals trat Henssler aber auch gegen das Champions-League-Finale an. Insgesamt hatte die Vox-Show übrigens etwas mehr Zuschauer als die Doku-Reihe bei Kabel Eins: 1,43 Millionen Menschen sahen sich die Kochsendung an, bei Kabel Eins waren 1,11 Millionen Zuschauer mit dabei.

Kabel Eins punktete übrigens auch am späten Abend: "Abenteuer Leben am Sonntag" erreichte ab 22:10 Uhr noch gute 6,4 Prozent Marktanteil. Und auch Vox konnte sich spürbar steigern: "Prominent" lag bei deutlich besseren 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.





Spannend ist auch ein Blick auf RTLzwei, wo "Love Island" nur 470.000 Gesamtzuschauer unterhalten hat, das ist ein neues Staffeltief. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe war mit 5,2 Prozent so niedrig wie noch nie in diesem Jahr. Und dennoch betrieb das Format damit Schadensbegrenzung für den Sender: Mit dem Film "The Boy" waren zuvor nur 3,2 Prozent drin. Der im Anschluss an "Love Island" gezeigte Talk zum Format kam erneut unter die Räder, nur 1,4 Prozent wurden gemessen. Die Gesamtreichweite lag bei 150.000.

Erfolgreichster Sender in der Nische war am Sonntag übrigens Sixx mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent. Stark unterwegs war der Sender vor allem in der Daytime: "Die Super-Makler - Palm Springs" kamen bereits in den frühen Morgenstunden auf bis zu 6,2 Prozent Marktanteil. "Fixer Upper" war danach mit in der Spitze 4,3 Prozent ebenfalls ein schöner Erfolg. Und auch die Tier-Formate am Nachmittag lagen fast alle durchweg bei mehr als 2,0 Prozent. Mit dem "Club der Teufelinnen" unterhielt Sixx in der Primetime 320.000 Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 2,0 Prozent drin.