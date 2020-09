Nach knapp drei Monaten Pause hat ProSieben am Dienstag Joko & Klaas zurückgeholt und sie wieder gemeinsam gegen den Sender antreten lassen. Das Duell gegen ProSieben konnten sie zwar nicht gewinnen, dafür holten sich die beiden Entertainer aber den Primetime-Sieg in der Zielgruppe. 890.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu, das entsprach 12,5 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Zur Wahrheit gehört aber auch: Von den 13 bislang gezeigten Ausgaben von "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichten nur zwei weniger als eine Million junge Zuschauer - nun kam eine dritte Folge hinzu.

Knapp geschlagen geben musste sich "Mario Barth deckt auf" bei RTL, 870.000 junge Zuschauer entsprachen dort aufgrund der kürzeren Sendezeit nur 11,2 Prozent. Damit hat das Format innerhalb von nur einer Woche rund drei Prozentpunkte verloren. Beim Gesamtpublikum waren die Kraftverhältnisse umgekehrt: Während sich das RTL-Format mit 2,05 Millionen Zuschauern über der Marke von zwei Millionen halten konnte, lagen Joko & Klaas mit 1,21 Millionen deutlich darunter. Für die ProSieben-Show bedeutete die Gesamtreichweite übrigens ein Allzeit-Tief.

Das im Vergleich zur letzten Woche deutlich schwächere "Mario Barth deckt auf" hatte schließlich auch Auswirkungen auf "Like Me - I’m Famous". Die Realityshow, die vor sieben Tagen erstmals einen zweistelligen Marktanteil holte, fiel jetzt auf schlechte 7,7 Prozent zurück. "Paradise Hotel" musste sich danach sogar mit nur 7,4 Prozent begnügen.





Am Ende des Dienstags lieferten sich RTL und ProSieben ein knappes Duell um die Tagesmarktführerschaft - mit positivem Ausgang für die Kölner. Mit den erzielten 10,5 Prozent kann man bei RTL aber nur bedingt zufrieden sein. ProSieben erreichte auf Rang zwei 10,3 Prozent.

Insgesamt die meisten Zuschauer unterhielt am Dienstag in der Primetime übrigens Das Erste. Eine neue Folge der "Kanzlei" sahen sich 5,38 Millionen Menschen an, das ist die höchste Reichweite für das Format seit fast fünf Jahren. Besser lief es zuletzt im November 2015. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei entsprechend starken 18,8 Prozent. Und auch "In aller Freundschaft" glänzte danach mit sehr guten 17,4 Prozent, hier sahen 4,90 Millionen Menschen zu.