RTLzwei hat den Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beendet und lag damit deutlich über dem Senderschnitt. Und wenn es beim Sender bis 18 Uhr nicht so konstant schlecht laufen würde, wäre auch noch viel mehr drin gewesen. In der Primetime drehte man jedenfalls mächtig auf. Schon "Hartz und herzlich" verzeichnete starke 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 730.000 junge Menschen sahen zu. Die Gesamtreichweite lag bei 1,29 Millionen - damit unterhielt die Doku-Reihe mehr Zuschauer als "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Noch besser lief es im Anschluss für "Love Island". Die Realityshow unterhielt 480.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach in dieser Altersklasse 10,2 Prozent Marktanteil. "Love Island" schaffte damit erstmals in diesem Jahr den Sprung in die Zweistelligkeit und hat sich ganz nebenbei auch aus dem Tief der vergangenen Tage befreit. Zur Erinnerung: Am Sonntag und Montag waren weniger als 6,0 Prozent drin. Am Dienstag sahen insgesamt 790.000 Menschen zu, das waren 270.000 mehr als einen Tag zuvor. Der gute Vorlauf half dann auch dem "Talk danach", der zuletzt meist unter die Räder kam. Jetzt wurden aber auch hier vergleichsweise gute 5,8 Prozent Marktanteil gemessen.

In einer eigenen Liga spielte "Love Island" am Dienstag übrigens mal wieder bei den ganz jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Da kam die Realityshow nämlich auf 25,0 Prozent Marktanteil. "Hartz und herzlich" brachte es hier zuvor noch auf 12,5 Prozent.





In der klassischen Zielgruppe geschlagen geben musste sich am Dienstag Vox. Dort kam auch die zweite Ausgabe von "Altes Haus sucht Mitbewohner" nur auf 4,1 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen lediglich 740.000 Menschen zu. Große Probleme hatte auch Sat.1 mit seinen US-Serien: "MacGyver" und "Reef Break" fielen angesichts von 6,0 und 4,5 Prozent Marktanteil auf neue Staffeltiefs und auch mit "Hawaii Five-0", das 6,0 Prozent erzielte, kann man beim Sender überhaupt nicht zufrieden sein.