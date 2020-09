Die Reality-Zuschauer haben am Mittwoch eine klare Entscheidung getroffen und sich für RTL anstatt RTLzwei entschieden. Der Auftakt in die neue "Sommerhaus der Stars"-Staffel unterhielt 1,39 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil lag bei sehr guten 18,7 Prozent. Damit lag das Format weit vor dem Finale von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei. Das hatte bislang im Schnitt 8,2 Prozent Marktanteil geholt, zum Finale sah es mit 5,9 Prozent ein ganzes Stück schlechter aus.

Doch nicht nur in der Zielgruppe fiel "Kampf der Realitystars" auf einen Tiefstwert, mit einer Gesamtreichweite von 750.000 sahen so wenige Menschen zu wie noch nie in der Staffel. Zum Vergleich: Das "Sommerhaus der Stars" kam zum Start direkt auf 2,51 Millionen Zuschauer. Damit lag man aber fast eine halbe Million Zuschauer unter dem Auftakt im vergangenen Jahr. Damals kam die RTL-Show in der Zielgruppe sogar auf 24,5 Prozent.

Marktanteils-Trend: Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Spannend wird sein, ob RTL in der kommenden Woche ohne die Reality-Konkurrenz noch einige Zuschauer zum eigenen Format lotsen kann. Ohne Frage ist es aber auch in diesem Jahr ein erfolgreicher Start für das "Sommerhaus", ganz so stark wie 2019 lief es aber nicht. "Stern TV" holte im Anschluss am Mittwochabend übrigens ebenfalls 18,7 Prozent. RTL erzielte dadurch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,3 Prozent und war mit Abstand der erfolgreichste Sender bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der "Kampf der Realitystars" erzielte bei RTLzwei über die ganze Staffel hinweg 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - das ist aber nur der Durchschnittswert der Quoten, die für das Format am Tag nach der Ausstrahlung ausgewiesen wurden. Nachgewichtet lief es oftmals noch deutlich besser. Beim Sender kann man also rundum zufrieden sein mit der Produktion von Banijay. "Love Island" kam am Mittwoch übrigens noch auf 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.





Sehr unter der starken Konkurrenz gelitten hat auch Sat.1, wo "The Taste" nach dem ohnehin schon schwachen Start in der Vorwoche noch einmal Verluste hinnehmen mussten. Nur noch 480.000 Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe, das entsprach 6,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,04 Millionen Menschen zu. Die Rankingshow "Top Ten!" fiel danach auf 450.000 Zuschauer, beim jungen Publikum hatte das schlechte 3,0 Prozent Marktanteil zur Folge.