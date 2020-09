Nachdem sich die NFL schon am vergangenen Wochenende erfolgreich zurückmeldete, erzielte ProSieben Maxx auch diesmal wieder starke Quoten: Der Männersender verzeichnete am Sonntag einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit unterm Strich sogar noch knapp vor Kabel Eins. Nach Mitternacht trieb das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers den Marktanteil gar in den zweistelligen Bereich. So verbuchte das letzte Quarter satte 11,4 Prozent.

Aber auch sonst können sich die Quoten sehen lassen: So waren schon beim ersten Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers durchschnittlich mehr als eine halbe Million Zuschauer dabei, sodass der Marktanteil um 19:00 Uhr während des ersten Quarters zunächst bei stolzen 6,2 Prozent lag. Aber auch nach 20 Uhr, als die Konkurrenz durch Spielfilme deutlich härter war, konnte sich ProSieben Maxx noch über mehr als vier Prozent freuen. Beim zweiten Spiel des Abends waren zudem trotz der späten Anfangszeit zu Beginn ebenfalls fast eine halbe Million Zuschauer dabei.

Ernüchterung dagegen bei Kabel Eins - und zwar nicht nur, weil man in der Endabrechnung hinter ProSieben Maxx landete. Nachdem die "Trucker Babes" zuletzt mit Marktanteilen um sieben Prozent in der Zielgruppe punkteten, erzielte die Dokusoap in dieser Woche lediglich 4,5 Prozent. Mit insgesamt 870.000 Zuschauern musste das Format sogar seine bislang niedrigste Reichweite hinnehmen. Noch schlechter lief es jedoch am Vorabend, wo "Mein Lokal, Dein Lokal" zeitweise gerade mal 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte.

Dort punktete dagegen RTLzwei dank "Grip" mit sehr guten 7,4 Prozent sowie insgesamt 770.000 Zuschauern. In der Primetime wiederum erzielte "Cast Away - Verschollen" zunächst nur 4,9 Prozent, doch "Love Island" steigerte sich später auf 7,1 Prozent in der Zielgruppe und damit auf den besten Sonntags-Wert der laufenden Staffel. Solide verlief der Abend zudem für Vox, wo eine alte Folge von "Kitchen Impossible" auf 1,07 Millionen Zuschauer sowie 7,0 Prozent Marktanteil kam.