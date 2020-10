am 03.10.2020 - 08:48 Uhr

Die fünfte Staffel von "Ninja Warrior Germany" kam am Freitagabend hervorragend aus den Startlöchern: Mit 1,48 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sicherte sich die Parcours-Show mit riesigem Vorsprung den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe und einen Marktanteil von 20 Prozent. Betrachtet man nur die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung, dann muss man schon bis ins Jahr 2016 und die erste Staffel zurückgehen, um die letzte normale Ausgabe mit einem höheren Marktanteil zu finden. Nur Promi-Specials schnitten in den letzten Jahren noch besser ab.

Doch nicht nur der Marktanteil war hervorragend, auch die absolute Reichweite fiel mit 2,68 Millionen Zuschauern höher aus als der Vorjahres-Schnitt, der (nach vorläufiger Gewichtung) bei knapp 2,4 Millionen Zuschauer lag. Nur das Staffelfinale und das Promi-Special hatte damals noch ein paar Zuschauer mehr. Steigende Quoten verzeichnet unterdessen auch "Ninja Warrior Germany Kids" bei Super RTL. Am Vorabend sahen 480.000 Zuschauer die Sendung bei Super RTL, was 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Durch die Ausstrahlung bei Toggo Plus erhöhte sich die Reichweite dann noch auf zusammengenommen 600.000 Zuschauer.

Doch zurück zu RTL: Angesichts dieser starken Vorlage war das Abschneiden von "Darf er das? Live - Die Chris Tall Show" im Anschluss schon ein wenig ernüchternd. Mit 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen machte Chris Tall aus dem Vorlauf zu wenig, insgesamt waren ab 23 Uhr im Schnitt noch 950.000 Zuschauer mit dabei. Zum Vergleich: Die letzte Ausgabe im Februar hatten 1,9 Millionen Zuschauer - also glatt doppelt so viele - gesehen. Damals lief die Sendung im Anschluss an die Kennenlernshow von "Let's dance", mit der das Zusammenspiel offensichtlich deutlich besser funktionierte. Auch im Schnitt lag die letzte Staffel Anfang des Jahres mit rund 18,4 Prozent Marktanteil deutlich besser im Rennen.

Stärkster Verfolger von "Ninja Warrior Germany" um 20:15 Uhr war unterdessen ProSieben, wo "Mission Impossible: Rogue Nation" gute 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "Codename U.N.C.L.E." später am Abend den Marktanteil sogar nochmal leicht auf 11,8 Prozent steigen ließ. 1,87 Millionen Zuschauer hatten ab 20:15 Uhr im Schnitt eingeschaltet, nach 23 Uhr waren noch 950.000 Zuschauer mit dabei. Sat.1 sortierte sich mit dem "Comedypreis" und knapp unter 10 Prozent Marktanteil erst auf dem dritten Platz ein.