Bevor sich "Die Superhändler" ab Ende des Monats auf einem neuen Sendeplatz im Nachmittagsprogramm beweisen müssen, testete RTL das Format an den vergangenen beiden Sonntagen erstmals am Vorabend. Mit dem Ergebnis dürfte man in Köln jedoch kaum zufrieden sein: Nachdem die erste Folge immerhin noch mehr als zehn Prozent Marktanteil schaffte, waren diesmal nur noch 6,9 Prozent in der Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite ging um über eine halbe Million auf lediglich 1,31 Millionen Zuschauer zurück, sodass der Marktanteil hier sogar bei gerade mal 4,6 Prozent lag.

Zum Vergleich: "RTL aktuell" hatte zuvor noch mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht. Dazu kommt, dass auch schon die "Superhändler"-Wiederholungen am Vormittag nichts reißen konnte: Mehr als 2,9 Prozent Marktanteil waren um 10:45 Uhr nicht drin, zwei weitere Folgen hielten sich anschließend nur mit Mühe bei über fünf Prozent. Doch nicht nur "Die Superhändler" erwiesen sich am Sonntag für den Kölner Sender als Problemfall: "Promi Undercover Boss" erzielte danach zeitweise nur 4,9 Prozent, eine reguläre Folge später sogar völlig desolate 3,8 Prozent.

Besser lief es zumindest zeitweise am Nachmittag für Sat.1, wo die Wiederholung des Animationsfilms "Vaiana" den Marktanteil auf 11,0 Prozent in der Zielgruppe trieb. Umso enttäuschender, dass "Vermisst" anschließend erneut im einstelligen Bereich verharrte und nicht über 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,62 Millionen Zuschauern dagegen noch einmal um 100.000 Zuschauer höher aus als zuletzt, sodass der Marktanteil hier gute 10,7 Prozent betrug - es sind also nicht zuletzt die Älteren, die Julia Leischik die Treue halten.

Richtig stark war dagegen Sky am Vorabend: Dort trieb das erst in der Nachspielzeit entschiedene Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC den Marktanteil auf stolze 11,9 Prozent in der Zielgruppe - mit 770.000 jungen Zuschauern belegte die Partie einen beachtlichen siebten Platz im Tages-Ranking. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung im Pay-TV.