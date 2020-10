"MacGyver" ist in den zurückliegenden Wochen kein Erfolg mehr für Sat.1 gewesen, die Serie verabschiedete sich vor sieben Tagen mit nur 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Durch die Rückkehr von "Navy CIS" hat sich die Lage für Sat.1 nun wieder etwas entspannt: 830.000 junge Zuschauer sahen am Dienstag zu, das entsprach deutlich besseren 9,4 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,04 Millionen, das waren rund 700.000 mehr als zuletzt bei "MacGyver".

Auch für "Navy CIS: L.A." lief es später noch vergleichsweise gut, zwar ging der Marktanteil auf 8,8 Prozent nach unten, aber auch damit liegt die Serie noch über dem Sat.1-Schnitt. 1,71 Millionen Menschen sahen zu. Schlechte Nachrichten gibt es für den Sender aber trotzdem: Auch "Bull" meldete sich am Dienstag zurück und konnte nicht mit den beiden "Navy CIS"-Serien mithalten. Nur etwas mehr als eine Million Zuschauer schalteten ab 22:10 Uhr ein, das entsprach 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Stark lief in Sat.1 am Dienstag einmal mehr das "Frühstücksfernsehen", das es auf 20,1 Prozent Marktanteil brachte und damit nur knapp an einem neuen Jahresbestwert vorbeischrammte. Zum Vergleich: Bei RTL kam "Guten Morgen Deutschland" nur auf 11,1 Prozent. Weil am Dienstag aber auch weite Teile der Daytime im einstelligen Bereich blieben, erzielte Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,2 Prozent.

Über gute Quoten in der Primetime freuen können sich unterdessen Vox und RTLzwei. "Goodbye Deutschland" unterhielt 1,58 Millionen Zuschauer, damit waren in der Zielgruppe 8,6 Prozent Marktanteil drin. Bei RTLzwei kamen zwei Ausgaben von "Hartz und herzlich" auf 7,8 und 7,2 Prozent. Mit 6,2 (Vox) und 5,6 Prozent (RTLzwei) Tagesmarktanteil blieben beide Sender aber recht deutlich unter ihren Primetime-Werten hängen, sowohl am späten Abend als auch tagsüber hatten beide Sender mit Problemen zu kämpfen.