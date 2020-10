Ende Juli wollte Sixx mit der vom spanischsprachigen US-Sender stammenden Telenovela "Betty in New York" seinem Vorabend neuen Schwung verleihen. Womöglich erinnerte man sich bei der Seven.One Entertainment Group ja an die Zeiten, als "Verliebt in Berlin" Sat.1 zu einem wahren Höhenflug trieb. Die vom US-Sender Telemundo stammende Serie basiert nämlich wie "Verliebt in Berlin" ebenfalls auf "Yo soy, Betty, la fea", nur dass die schüchterne Betty aus Mexico diesmal in New York die Erfüllung ihrer Träume sucht. Aus Quotensicht entwickelte sich die Telenovela für Sixx aber eher zum Alptraum, nach einem noch recht soliden Start verharrten die Marktanteile schnell deutlich unter der 1-Prozent-Marke in der Zielgruppe.

Also zog man schon Mitte September erste Konsequenzen und verlegte die Erstausstrahlungen in den Nachmittag - wo sich aber keine Besserung einstellte, im Gegenteil: Im Schnitt sahen hier gerade mal noch gut 30.000 Zuschauer zu, der Marktanteil in der Zielgruppe verharrte bei miserablen 0,6 Prozent. Ab der kommenden Woche muss die Serie daher auch diesen Sendeplatz wieder räumen. Sie läuft dann künftig bereits vormittags um 11:25 Uhr in Erstausstrahlungen, direkt im Anschluss an die Wiederholung der Episode vom Vortag, die also nicht bereits am frühen Morgen, sondern erst gegen 10:30 Uhr zu sehen sein wird.

Damit einher geht also eine etwas umfangreichere Umsortierung des Tagesprogramms. "Anna und die Liebe" findet sich ab kommender Woche ab 8:40 Uhr im Programm wieder, "Verliebt in Berlin" läuft dann ab 9:40 Uhr. "Royal Pains" übernimmt dann erst ab 12:15 Uhr, die "Gilmore Girls" gegen 14 Uhr, also eine Stunde später als bislang.