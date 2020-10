Der im Sommer vergangenen Jahres gestartete Sender HGTV aus dem Hause Discovery verzeichnete zwar zuletzt steigende Quoten - allerdings in ziemlich gemächlichem Tempo. Im September reichte es erstmals für einen Monatsmarktanteil von 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um das zu beschleunigen, wagte man sich nun erstmals an eine deutsche Eigenproduktion. Und die erzielte zum Auftakt zumindest mal recht ordentliche Quoten überm Senderschnitt. So sahen den Auftakt am Mittwoch um 20:15 Uhr knapp 70.000 Zuschauer. Das reichte für einen Marktanteil von 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Ein weniger gutes Omen für die nächsten Wochen war dann allerdings, dass die zweite Ausgabe im Anschluss ein paar Zuschauer verlor und sich mit 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben musste. "Das große Haus-Makeover" und "Mein Kleinstadt-Traumhaus" ließen den Marktanteil im Anschluss aber wieder auf 0,5 Prozent steigen.

Noch mehr Freude macht bei Discovery aber der Blick auf den großen Bruder DMAX. Dort holte "Goldrausch: Parkers Australien-Abenteuer" um 20:15 Uhr nämlich richtig starke 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 510.000 Zuschauer wurden hier insgesamt erreicht. Dieses Quotenniveau konnte der Männersender im Anschluss zwar nicht ganz halten, aber auch mit Marktanteilen von 2,3 und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für "Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine" und "Australian Gold - Schatzsuche Down Under" kann man bei DMAX in den beiden Stunden danach ziemlich zufrieden sein, zumal eine weitere Folge von "Australian Gold" ab 23:15 Uhr den Marktanteil sogar wieder auf 3,4 Prozent steigen ließ. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war DMAX am Mittwoch somit der größte unter den kleinen Sendern.