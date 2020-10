Nach dem starken Staffel-Auftakt hat "Ninja Warrior Germany" das Quoten-Niveau auch in der zweiten Woche halten können. 2,61 Millionen Zuschauer verfolgten die RTL-Show am Freitagabend und damit nur geringfügig weniger als sieben Tage zuvor. In der Zielgruppe trieben 1,44 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer den Marktanteil auf hervorragend 19,9 Prozent - der Tagessieg war den "Ninjas" damit nicht zu nehmen. Auch "Darf er das? Live" mit Chris Tall überzeugte danach mit 14,3 Prozent.

Abgesehen von der "heute-show" im ZDF, die es zwischenzeitlich auf 16,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte, konnte kein Sender auch nur ansatzweise mit "Ninja Warrior Germany" mithalten. So blieb ProSieben mit dem Spielfilm "Ender's Game" bei 8,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,08 Millionen Zuschauern hängen. Auch die neue Sat.1-Show "5 Gold Rings", die ab der kommenden Woche im Vorabend ran muss, blieb zum Auftakt blass: 1,30 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe waren das Ergebnis des Promi-Specials.

Nun wird man in Unterföhring zumindest darauf hoffen, dass möglichst viele davon am kommenden Montag um 19:00 Uhr einschalten werden. Dort hat der Sender Hilfe dringend nötig, wie der Blick auf die Quoten von "Genial oder Daneben?" zeigt. Die vorerst letzte Folge der Show schrammte am Freitag mit gerade mal 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hauchdünn am bisherigen Tiefstwert vorbei, sodass Sat.1 am Vorabend nur knapp hinter Sat.1 Gold lag. Insgesamt verzeichnete die Sendung lediglich 660.000 Zuschauer.

Marktanteils-Trend: Genial oder Daneben? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Größter Quoten-Hit von Sat.1 war am Freitag einmal mehr das "Frühstücksfernsehen", das auf einen Marktanteil von 16,4 Prozent kam. Allerdings lief es zur Abwechslung auch für "Guten Morgen Deutschland" bei RTL sehr gut: Das Magazin erzielte mit 16,9 Prozent in der Zielgruppe den besten Marktanteil des laufenden Jahres. Mit im Schnitt 13,0 Prozent war es zudem die beste Woche seit Ende Januar. Und selbst "Hensslers Countdown" sorgte am Nachmittag mal für gute Nachrichten: Die Kochshow war mit 10,8 Prozent Marktanteil so erfolgreich wie seit drei Monaten nicht.